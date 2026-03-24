Jorge Morán 24 MAR 2026 - 20:18h.

La acción ha sido analizada en 'Tiempo de Revisión'

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La RFEF ha publicado una nueva edición de 'Tiempo de Revisión' en la que se centran en una de las jugadas polémicas que pudo marcar el resultado entre el Levante y el Real Oviedo. La acción ocurrió en la segunda mitad, con victoria por la mínima de los granotas, en un pisotón de Olasagasti a Thiago Fernández que pudo acabar en expulsión.

Mientras varios expertos arbitrales aseguran que el mediocentro del Levante debió ver la tarjeta roja, Gil Manzano le mostró la amarilla en una decisión que confirmaron desde la sala VOR. Una decisión que ahora, días después, también confirma el CTA. Esta es la explicación que emite el Comité Técnico de Árbitros en su vídeo colgado en redes sociales:

'Tiempo de Revisión' de la amarilla a Olasagasti

El CTA comienza el vídeo analizando la entrada del futbolista. "Impacta con los tacos en el tendón de Aquiles de un rival sin estar el balón a distancia de ser disputado. En estos casos la clave esta en interpretar si el jugador realiza fuerza excesiva o brutalidad, o si por el contrario la acción es sólo temeraria", explica el vídeo.

"El árbitro en el terreno de juego tiene esta última interpretación por lo que muestra la tarjeta amarilla. El CTA entendiendo la decisión del árbitro que interpretó contacto como temerario, considera que también existen elementos para también valorar la acción como juego brusco o grave, tales como el punto de contacto a la vez que se produce una torsión de tobillo", prosigue.

Pese a ello, el CTA deja claro que 'la intensidad, fuerza o riesgo de lesión' son elementos 'subjetivos'. "Al no existir un error claro, obvio y manifiesto, el VAR actúa correctamente confirmando la decisión del árbitro de campo", apuntan, dando la razón a lo arbitrado por Gil Manzano en el Ciutat de Valencia.