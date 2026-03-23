Jorge Morán 23 MAR 2026 - 19:40h.

Ucrania se enfrentará a Suecia en la repesca al Mundial 2026

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A falta de unos meses para el Mundial 2026, todavía hay algunas selecciones que se están jugando un cupo para estar en Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellas está Ucrania, quién ha elegido un estadio de nuestro país como sede oficial en su camino de la repesca.

Durante este próximo parón de selecciones, en dónde España se verá las caras con Serbia y Egipto, los ucranianos deberán jugar su partido de repesca en el Ciutat de Valencia. Un escenario elegido por su 'excelencia de sus instalaciones y al estado impecable de su terreno de juego, reconocido habitualmente como uno de los mejores de LALIGA, así como sus extraordinarios vídeo marcadores, referencia audiovisual en primera y segunda división', como explican desde el propio Levante.

Los duelos que acogerá el Ciutat de Valencia

El primer enfrentamiento que acogerá el estadio del Levante será el que enfrentará a Ucrania contra Suecia, el jueves 26 de marzo a las 20:45 horas. Ahí se podrá ver a jugadores como Viktor Tsygankov (Girona) o Artem Dovbyk, en el lado ucraniano, o Viktor Gyökeres (Arsenal) y Anthony Elanga (Newcastle) por el lado sueco.

En caso de que Ucrania logre la victoria, tendría un segundo partido de repesca contra el ganador del duelo entre Polonia y Albania, en dónde habrá jugadores de la talla de Robert Lewandowski (Barcelona). Un duelo que decidirá uno de los billetes para el Mundial 2026. Pero si por el contrario, los ucranianos se quedan sin la victoria, el Ciutat de Valencia acogerá un partido amistoso frente al perdedor de la otra eliminatoria, el 31 de marzo a las 20:45 horas. Una doble cita de selecciones que situará al Levante como un anfitrión de primer nivel y le supondrá un importante impacto de visibilidad para la ciudad de València.