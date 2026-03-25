Sibo no cumple los objetivos del Real Oviedo y Arabia lo tienta con una propuesta importante

Celia Pérez 25 MAR 2026 - 09:30h.

Se marchará en verano de la entidad carbayona

Veljko Paunovic no se olvida del Oviedo con dardo incluido: "Estoy dolido, a los profesionales no nos dejan trabajar"

Compartir







El Real Oviedo cerró la semana antes del parón con una dura y dolorosa derrota frente al Levante. Los de Guillermo Almada se complican aún más conseguir la permanencia y afrontan un final de LALIGA al rojo vivo. Todo ello no evita que ponga el ojo en el futuro de algunos de sus hombres, como es el caso de Kwasi Sibo, que apunta a no seguir y afrontar una nueva experiencia lejos de España.

Actualmente tiene contrato hasta junio de 2026 con una cláusula por la cual renovaría de manera automática si disputa 25 partidos de más de 45 minutos con el Oviedo esta temporada, algo que no ha ocurrido y a falta de nueve jornadas es imposible que ocurra. Hasta el momento solo llega a 15, por lo que alcanzar la cifra está más que descargado.

En este sentido, según cuenta La Nueva España, apunta que el futbolista no continuará en el Real Oviedo y podría poner rumbo a Arabia Saudí, de donde ha recibido una interesante propuesta económica. Una situación que contraviene a los intereses del Oviedo, que podría haber sacado algo de rédito económico por un futbolista que tiene cartel fuera de España, como ya se demostró en invierno ante el interés de la MLS. Además, su convocatoria con Ghana y su participación en el próximo Mundial hubiera supuesto una revalorización importante del jugador para las arcas carbayonas.

El ghanés aterrizó en LALIGA EA SPORTS con buen pie y fue determinante para el ascenso del equipo la pasada temporada. Ahora todo apunta a que ambos caminos se separarán en el próximo verano. De momento, a falta de nueve jornadas y con 27 puntos en juego, el Oviedo sólo suma 21 puntos y está a 8 de la permanencia. Si quiere alcanzar los 40 puntos, tendría que sumar 19 de los 27 que restan, lo que empieza a parecer un milagro. De hecho, las predicciones de Driblab le colocan con un 98% de probabilidades de descender a Segunda. El peor final posible para una leyenda.