Menéndez Vallina admite su dolor con Pachuca y señala su gestión en el Oviedo: "Por ahí van los tiros"
El expresidente azul reconoce que se fue del club con una amarga sensación
OviedoJorge Menéndez Vallina ha hablado. El que fuera presidente del Real Oviedo, tras muchos meses de silencio, ha repasado su trayectoria en el club azul en una semana importante. El exmandatario admite públicamente que salió dolido de la institución carbayona con el Grupo Pachuca y no duda en señalar cómo pueden mejorar su gestión.
Sus palabras, concedidas a Deportes COPE Asturias, no dejarán indiferente a nadie. El expresidente del Oviedo reconoce que ahora, libre de tensiones, está más cómodo: "Vivo mucho más tranquilo, pero me hubiera gustado irme con cierto respeto. No te voy a decir con honores, porque tampoco los merezco, pero con respeto. Hasta ahí".
Menéndez Vallina y la gestión del Grupo Pachuca en el Oviedo
Esa salida le dolió. Vallina desliza que Pachuca dirigió lo ocurrido con Fondo Norte: "No me destituyó, me fui yo realmente, me dijeron que no podía seguir y dije que no tenía ningún problema. Me dolieron las formas, que me acusaran de algo que no había hecho, eso fue lo que me dolió. Un local que tenían en Fondo Norte que en principio yo había puesto una denuncia... no podía ponerla porque no tenía ni poderes para eso. No sé si estuvo dirigido, me imagino que sí, claro".
Al ser cuestionado por la gestión del conglomerado mexicano, Menéndez Vallina lanzó un dardo: "Cuando vienes de países como México es difícil acostumbrarte a lo que es la idiosincrasia de una ciudad pequeña como Oviedo. Todo el mundo nos conocemos, sabe donde vas a comer, tomarte una caña... Eso es difícil. Entiendo que mucha gente busca aislarse, es entendible, pero no debería ser así. La afición es una familia. A mí hay gente que me vio llorar tras perder un partido. Era humano y quizás más cercano en ese sentido, pero no cercanía de cara a la galería, cercano de verdad. El otro día vi una pancarta que decía 'Más fútbol y menos negocio'. Quizás es por ahí por donde van los tiros".