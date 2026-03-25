Ángel Cotán 25 MAR 2026 - 17:18h.

El flamante técnico sevillista reflexionó sobre el equipo carbayón

El Oviedo afronta su última bala ante el Sevilla: Guillermo Almada, pendiente de cinco jugadores

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SevillaLuis García Plaza ya ejerce como entrenador del Sevilla FC. Tras despedir a Matías Almeyda, el club rojiblanco se ha puesto en manos del técnico madrileño para reconducir su complicada situación liguera. Su debut será en el Carlos Tartiere, un encuentro señalado en la agenda de ambas aficiones desde que se sorteara el calendario. No obstante, no todos podían imaginar que estarían jugándose la vida frente a frente.

Este miércoles, García Plaza fue presentado en sociedad en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán. El Real Oviedo estuvo presente en su comparecencia, pues el flamante entrenador sevillista analizó sus opciones de permanencia. El madrileño no da por desahuciado al conjunto carbayón.

Luis García Plaza y las opciones de salvación del Real Oviedo

El técnico dejó claro que ni mucho menos da por muerto al equipo azul: "Yo creo que no puedes dar a nadie por desahuciado... hasta que no lo esté. Además, ese equipo que tú te refieres es con el que vamos a competir dentro de dos semanas y está haciendo muy buenos partidos últimamente. Está compitiendo muy bien, el otro día ganó en casa contra el Valencia. Entonces no veo a nadie. Lo tiene más difícil porque está abajo, pero no veo a nadie. Y veo un ramillete de equipos que cualquiera puede complicarse la vida".

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Luis García Plaza trató de no desviar el foco en su análisis de la situación del rival: "Entonces, lo que digo, ahora pensar calendario, pensar no sé qué... no. Vamos a pensar en tres puntos, vamos a pensar en Oviedo y que los jugadores se enfoquen en eso. No pienso en nada más, cada partido una final y el primero es en Oviedo".

Por último, y en base a su experiencia personal, el entrenador del Sevilla expuso que la condición de colista del Oviedo no debe generar un exceso de confianza: "Tiene que ser así, sino nos equivocamos. Vamos a jugar aquí, aquí podemos ganar... no. Te puedo contar en mi historia que he ganado al Barça de Guardiola, al Madrid de Mourinho y he perdido con otro que estaba el último. Así de claro. Cada partido es una historia".