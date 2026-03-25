García Plaza, su contrato y la clave del Sánchez-Pizjuán: "Este estadio es la hostia, eh"

Pepe Jiménez Sevilla, 25 MAR 2026 - 14:01h.

El primer mensaje de Luis García Plaza al sevillismo: "Vamos a darle la vuelta"

Luis García Plaza atendió a los medios en su primer día como técnico del Sevilla

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Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación en su presentación como sevillista y, junto a Antonio Cordón, mostró su ilusión por haber llegado al Sánchez-Pizjuán a pesar del complicado momento que vive la entidad.

"Sé la situción que hay, pero eso no quita la motivación que tengo, creo que la gente que ha podido ver el entrenamiento, ha visto todo lo que quiero transmitir, quiero que arrastre a nuestra gente. Recuerdo cuando venía de visitante y veía que el equipo, si transmitía, la gente se volcaba. Tenemos que buscar esa comunión. Si somos capaces de conseguirlo, estoy seguro que llegaremos a buen puerto. Por mí, repetiría esta tarde el entreno", comenzaba argumentando el técnico blanquirrojo en su presentación.

En esta misma línea, el técnico comentaba que va a pedir "mucha exigencia con ellos y mucho cariño. Necesitan un entrenador que les diga muy claro donde tenemos que ir. Es una situación diferente, no están todos, pero todo el entrenamiento ha sido una delicia. Esto ahora hay que trasladarlo".

"Vengo acompañado de mi staff, que llevamos mucho tiempo juntos. Pido que nos quedan nueve jornadas, tenemos que dar la mejor versión de todos, empezando por nosotros, seguidos por los jugadores, tienen que anteponer el interés del Sevilla por encima de todo y, a partir de ahí, a creer que podemos ganar cualquier partido. Es un orgullo estar aquí", sentenciaba.

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El resto de declaraciones de Luis García Plaza

El plan de trabajo en este inicio: "Es difícil expresar en tan poco tiempo lo que quieres hacer. Tenemos que competir cada partido como si fuese una final, sabiendo jugar los mini-partidos dentro de cada partido. Preparados para competir. Si el equipo se cree eso, creo que tenemos jugadores para sacarlo adelante. Tenemos que explicarles como queremos comportarnos, pero también es importante la cabeza. Debemos ser muy positivos, cuando el equipo tenga su estructura, espero que vayamos creciendo. Además de estructurarnos, tenemos que recuperar nuestro nivel. Los jugadores tienen que tener la confianza para arriesgar. Lo más importante es el Sevilla, tenemos que dar la mejor versión de nuestra vida".

Su sensación tras llegar al Sevilla: "Dentro de la situación que es, es un orgullo. Cuando uno dice que está orgulloso, no hay mejor manera. No soy sevillista, pero espero empaparme de la historia del club, que me pueda sentir pronto como un sevillista".

El momento de Joan Jordán: "Solo le he dirigido a él, conocía a alguno más, con Gudelj estuvimos reunidos en China para intentar llevarle. Hemos cruzado cuatro palabras, quiero ver a todos los jugadores. Tengo mi idea en la cabeza, pero es él es uno más, como el resto. Dentro de mi idea, sin pretemporada, igual me cambia en una semana".

Lo primero que hay que cambiar: "Somos el más goleado de la categoría. No digo que dejemos de recibir, pero tenemos que cerrar la portería. Debemos ser un equipo difícil. Eso es lo primero. A partir de ahí debemos ir creciendo. Hoy, a grandes rasgos, le he dicho cómo queremos comportarnos"

"Del pasado, con Almeyda, no puedo comentar nada. Yo vengo a preparar a mi equipo en un tiempo muy rápido. No es lo mismo tener pretemporada o no, creo que les he hablado claro a ellos. Si el Oviedo tiene alguna duda... tampoco se la voy a solucionar. El día que vinimos a jugar aquí debutó Isaac y nos volvimos locos buscando vídeos".

Las negociaciones con el Sevilla: "Los contratos a veces no importan tanto en el mundo del fútbol. Contactaron conmigo, después hubo conversaciones muy fluidas. Se hizo rápido y bien". "Todos los contratos tienen cláusulas, pero yo solo pienso en el Oviedo. Ojalá sea para más tiempo".

"Lo que pasó con otros clubes, es cosa mía. He tenido ofertas, pero lo que haya pasado entre otros equipos, no importa. El Sevilla me llamó, me siento capacitado para sacar la situación".

¿Cómo está el vestuario?: "La gente que estaba en el club me ha ayudado. Toda la información que me puedan dar, es positiva. En esta situación todos tenemos que ayudar. Solo quiero gente que sume. Si logramos eso, vamos a acabar bien".

Problemas del equipo en el Sánchez-Pizjuán: "El equipo tiene que dar. Mi experiencia cuando he venido aquí es que cuando el equipo transmitía y empujaba al rival, la gente se volcaba. Tenemos que ser capaces de competir, si les damos eso... este estadio es la hostia, eh, este estadio es impresionante".

La pelea por el descenso: "Nunca se puede dar a nadie por descendido. El Oviedo compite bien, le ganó al Valencia hace dos semanas. Hay un número de equipos que cualquiera se puede complicar. Pensar ahora mismo en calendario... tenemos que pensar partido a partido".

Valoración de los canteranos: "No puedo hablar de nombres individiuales. Los canteranos son un valor añadido, si repasas mi trayectoria, hay jugadores consolidados que llegan desde abajo. Todos son importantes, a partir de ahí, a competir entre ellos".

Mal momento del Sevilla: ¿Marrón? No eliges los momentos, ha llegado ahora y me siento preparado. Creo que lo vamos a sacar, sino no estaría aquí. ¿Hay que sufrir? Habrá que sufrir, pero para mí es un orgullo.