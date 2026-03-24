Basilio García Sevilla, 24 MAR 2026 - 19:36h.

"¿El que venga ahora qué va a hacer, comerse el marrón? Es revulsivo, pero la plantilla es la que hay", recuerda un sevillista

Matías Almeyda acude a la ciudad deportiva para despedirse de sus jugadores

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Si han caído ocho entrenadores en tres años y medio, la culpa no puede ser solo de los que se sientan en el banquillo del Sevilla FC. El sevillismo está harto de la situación del club, lo muestra prácticamente en cada partido que se disputa en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y también en el día a día. En los centros de trabajo, los bares o cualquier reunión de amigos.

ElDesmarque ha salido a la calle, muy cerca de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, para pulsar la opinión de la afición sobre la destitución de Matías Almeyda y el recién llegado Luis García Plaza, y en este sentido hay opiniones para todos los gustos, pero en lo que todos coinciden es que el mal está en la planta noble del club, en un consejo de administración que no da una a derechas.

“Un revulsivo le hacía falta al Sevilla”, explica el primer sevillista, que sí que cree que el mal está arriba. “Mala gestión, no saben fichar”. Una aficionada es más vehemente, defiende a Almeyda y critica a José María del Nido Carrasco recordándole que su padre le dio un montón de títulos al club. “A ese no lo tienen que echar, tienen que echar al que está arriba sentado, rascándose el ombligo, que nos va a llevar a Segunda. El padre nos hizo ganar siete copas y él nos va a llevar a Segunda. El que cobra 800.000 euros por rascarse. Se tienen que ir tanto Pepe Castro como Junior. Fuera”, indica visiblemente indignada.

Defensores de Almeyda

Otro sevillista sigue en la misma línea. “Yo creo que no tenía que haberlo echado, porque no es cuestión del entrenador. ¿El que venga ahora qué va a hacer, comerse el marrón? Es revulsivo, pero la plantilla es la que hay”, recuerda. “El que no ha cambiado es el presidente, ¿no?”, concluye.

“Yo creo que el 70% quizás directiva y el otro restante yo creo que es Almeyda. Pero no creo que vaya a ser la solución, que es quitar lo que está adentro y ya veremos lo que pasa después”, explica otro aficionado del Sevilla.

Un hincha más cree que la destitución está justificada. “Era para haberlo echado antes. Hacer cosas tan imprevisibles como lo del domingo, que ha sido ya el remate”, decía referenciando el mal partido del Sevilla de Almeyda ante el Valencia de la última jornada.

“A donde hemos llegado es vergonzoso”, concluye, a modo de resumen, el último de los sevillistas que atendía al micrófono de Tito González para ElDesmarque.