Basilio García Sevilla, 21 MAR 2026 - 23:33h.

El sevillismo se marchó en masa ante la inoperancia del Sevilla ante el Valencia

El Valencia alarga las Fallas incendiando el Sánchez-Pizjuán

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El sevillismo está harto de estar harto. Si en la segunda vuelta de la pasada temporada se tuvo que tragar cinco meses de competición viendo una sola victoria de su equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, este 2026 ha comenzado por los mismos derroteros. Desde Año Nuevo, el Sevilla FC solo ha ganado un partido en casa -solo cuatro en lo que va de temporada-, ante el Athletic Club hace dos meses, y la afición tiene que ver cada dos fines de semana un desastre tras otro ante sus ojos.

Este sábado, el Sevilla ha vuelto a perpetrar un lamentable partido ante el Valencia CF. Un choque que era transcendental y que se ha saldado con una cómoda victoria visitante ante un equipo local que apenas ha dispuesto de ocasiones de gol. Algún disparo lejano de Isaac Romero o Batista Mendy en la segunda parte, y poco más.

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Ante esta situación, el sevillismo se ha expresado de la manera más lapidaria posible. Abandonando a su equipo en masa en el tramo final del partido. Los datos oficiales del club hablan de 35.031 espectadores, de los que 560 eran visitantes. Ese medio millar de valencianistas han sido los únicos que han disfrutado este sábado en Nervión, en un partido en horario nocturno, pero con una temperatura agradable propia del inicio de la primavera sevillana.

Debido a la inoperancia del equipo, incapaz de hacerle cosquillas al conjunto de Carlos Corberán, sobre el minuto 80 la afición empezó a desfilar por los pasillos para abandonar las gradas del Sánchez-Pizjuán. Al pitido final se llegó con menos de la mitad de los asistentes al partido, y mientras el estadio se vaciaba cuando aún rodaba el balón, se llenaba el transporte público de sevillistas cabizbajos abandonando Nervión.

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Gritos contra la directiva

Desde que el Valencia se pusiera con dos goles de ventaja, las iras se han vuelto a dirigir hacia el palco, presidido una vez más y hasta no se sabe cuando por José María del Nido Carrasco. Hasta los hinchas valencianistas cantaron en la previa el ya clásico ‘Junior vete ya’.

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Ni siquiera las iniciativas de grupos como Biris Norte para dar ánimos al equipo, aparcando durante los partidos el inflamable clima social que vive la entidad, está dando ningún tipo de resultado. El sevillismo está harto, y esta vez lo ha mostrado de la manera más hiriente. Esto no hay quien lo aguante.