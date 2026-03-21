Basilio García Sevilla, 21 MAR 2026 - 23:02h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Matías Almeyda

Enfrentamientos entre la afición del Sevilla FC y del Valencia CF: Sólo se pusieron de acuerdo contra Junior y Lim

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El Sevilla FC ha vuelto a caer en casa una vez más, esta vez ante el Valencia CF en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS en el enésimo lamentable partido que los de Matías Almeyda brindan a los suyos. Muy pocos se salvan de la cremá que los che practicaron en Nervión recién acabadas las Fallas. A este equipo, y sobre todo a esta afición, le queda mucha penitencia por pasar. La de un penitente del Cerro se queda en poquita cosa.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los che.

Odysseas (5): ¿Cómo se va a querer quedar este buen portero en este equipo tan malo? Fue tan cómodo el partido para el Valencia que ni siquiera tuvo que exigirle para marcar dos goles prácticamente a placer.

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Azpilicueta (5): Otra vez pendiente de él. A los 37 minutos fue cambiado pro Akor Adams. Estaba siendo muy correcto, y nada más marcharse se derrumbó el Sevilla. Todo lo que aporta en el césped lo pierde con sus continios problemas físicos.

Gudelj (4): No le renueven. Ha dado al Sevilla mucho más de lo que se habría imaginado, honores para él, pero que vuelva en años venideros para recibir homenajes por su indudable entrega.

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Kike Salas (5): Luis Rioja le sorteó con cierta facilidad en la jugada del segundo gol, en la que inexplicablemente tuvo que ir a tumba abierta mientras todos sus compañeros dimitían. Con todo, menos mal que estaba Kike Salas.

Suazo (2): ¿Y Oso? Almeyda dirá misa, pero ese chaval que acaba de llegar es más futbolista que este internacional chileno acostado. Increíblemente, acabó el partido con muy poquitas acciones positivas para su equipo.

Juanlu (4): La jugada del 0-1 llegó con saque de banda suyo que no se ve ni en benjamines, justo cuando tuvo que retrasar su posición por la lesión de Azpilicueta. Cambiado en el descanso, se le volvieron a ver las costuras como lateral.

Agoumé (3): Vio la amarilla sobre la media hora y será baja en Oviedo, lo que a estas alturas no se sabe si es bueno o malo. Trotó, sí, trotó, para defender en el gol de Ramazani. Esa jugada definió el tristísimo primer tiempo que jugó.

Sow (2): No le ha dado un pase al compañero, y si eso lo hace alguien llamado a crear el juego, el equipo está hundido. Nefasto en la incorporación arriba. Cuando iba a entrar Ejuke para animar el cotarro, tuvo que quedarse en el banquillo para recibir al suizo por unos problemas físicos que no evidenció en el campo.

Rubén Vargas (4): Tuvo la única ocasión de gol de la primera parte, debe aportar cosas, pero físicamente no está para tanto. A la media hora ya estaba muy cansado y debió ser cambiado incluso antes.

Alexis Sánchez (1): Inexplicable pérdida en el gol de Hugo Duro. No está para estas cosas y a la grada se le ha atravesado ya. Cambiado en el descanso y silbado. La gente ya se ha cansado de él.

Maupay (4): No aportó absolutamente nada en ataque. La tónica desde el golazo que le marcó al Mallorca recién llegado. No se sabe muy bien qué buscaba el cuerpo técnico colocándolo de titular, pero seguro que no era esto.

Suplentes

Akor Adams (4): No fue titular de forma sorpresiva, pero acabó entrando en el campo pasada la media hora en sustitución del lesionado Azpilicueta. Hasta el descanso jugó escorado en la banda. Lealo todas las veces que lo necesite hasta que salga de su asombro.

Batista Mendy (5): Al menos probó el disparo lejano. Hay gente que prefiera a Sow, y también hay gente a la que no le gustan los huevos fritos con patatas.

Carmona (5): Mejoró con creces a Juanlu, lo que es más demérito de este que mérito suyo.

Isaac Romero (5): Lo poquito peligroso, si se le puede llamar así, que hizo el Sevilla arriba en todo el partido partio de sus botas, jugando de extremo.

Oso (5): Nada más salir puso dos centros que no se habían visto. La gestión que está haciendo Almeyda del que puede ser su mejor activo es lamentable.

Andrés Castrín (5): Todo un marrón salir a jugar esos minutos en un partido así, pero si algo se sabe del lucense es que es todo un profesional.

Entrenador

Matías Almeyda (0): Lamentable dirección de partido del argentino desde el once hasta el último minuto del añadido final. Lo de Oso es difícil de explicar, pero lo de colocar a Akor Adams durante 20 minutos en una banda es absolutamente incalificable. Un equipo de fútbol no puede depender de un veterano que se lesiona cada dos por tres, y sin Azpilicueta en el césped todos se vuelven locos, incluido él y Javi Martínez. Entre todos están echando a la gente del estadio. Regresará al banquillo en el Carlos Tartiere. ¿Será eso bueno para el equipo?