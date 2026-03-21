Basilio García Sevilla, 21 MAR 2026 - 13:13h.

El exdirector deportivo ha publicado dos fotos en las redes sociales

Cordón y Monchi se encuentran en la previa y el de San Fernando no se corta: "¿Estará aquí Vlachodimos el año que viene?"

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Aunque se empeña una y otra vez en asegurar que no volverá, la figura de Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’ sigue revoloteando por un Sevilla FC inmerso en un proceso de venta que, de momento, no se conoce cómo va a terminar. Se da por hecho que cualquier inversor querrá contar con él como arquitecto del mejor Sevilla de la historia, pero el interesado afirma una y otra vez que está centrado en su cargo de presidente del CD San Fernando 1940, el equipo que fundó en su ciudad natal el pasado verano y con el que ya ha conseguido su primer ascenso de categoría.

Eso sí, algún que otro guiño deja de vez en cuanto. Si la pasada semana preguntó a Antonio Cordón por la continuidad de Odysseas Vlachodimos en su colaboración como comentarista en el Camp Nou, para sorpresa de muchos, este sábado ha dejado una imagen que está suscitando muchísimos comentarios. En sus redes sociales, Monchi ha aparecido vestido con ropa del Sevilla y junto al Ramón Sánchez-Pizjuán. Como para no despertar suspicacias.

“Sevilla y el Sevilla FC, la mejor combinación posible. Amores que perduran en el tiempo”, publicaba Monchi en sus redes sociales con dos fotografías, una junto al estadio de Nervión y otra en la Plaza de España, uno de los lugares más imponentes de la ya de por sí monumental capital hispalense.

El futuro incierto de Monchi

Que Sevilla, más aún en la recién estrenada primavera, es una maravilla es algo de lo que no duda nadie, pero son muy llamativas estas imágenes cuando su nombre sale a la palestra prácticamente cada semana desde que en el mes de septiembre abandonara su cargo de presidente de operaciones de fútbol en el Aston Villa inglés. Este sábado, el equipo juega un partido muy importante ante el Valencia en el Sánchez-Pizjuán, y horas antes Monchi ha estado cerca del corazón del sevillismo.