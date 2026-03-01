Andrea Esteban 01 MAR 2026 - 00:13h.

Mientras celebra el ascenso del CD San Fernando 1940, Monchi no desconecta de su otra gran pasión. El derbi entre Sevilla FC y Real Betis se acerca y el dirigente lo vivirá como un sevillista más, desde casa y con el corazón dividido entre su nuevo proyecto y su sentimiento de siempre.

Monchi sufre como nadie

Monchi no escondió lo que supone para él el derbi sevillano: “Sufriré seguro, lo veré aquí en mi casa en San Fernando y bueno, ojalá el fin de semana sea completo y pueda haber un triunfo del Sevilla”.

El presidente del San Fernando 1940 reconoció que su vínculo emocional con el Sevilla sigue intacto: “Lo voy a sufrir también mucho porque mi vena sevillista evidentemente sigue latente”.

Después de un fin de semana que puede ser redondo tras el ascenso, el dirigente sueña con completarlo con una victoria nervionense: “Podía ser para mí el fin de semana perfecto. Ojalá, ojalá, ojalá”.

El derbi andaluz por excelencia

El Betis-Sevilla no es un partido más. Con el de este domingo, se habrán disputado 550 encuentros entre equipos andaluces en Primera División, y 110 de ellos han sido entre los dos conjuntos sevillanos. Es decir, uno de cada cinco derbis regionales en la élite ha enfrentado a verdiblancos y nervionenses.

El Sevilla, con 82 temporadas en Primera, es el único andaluz que se ha medido a todos los equipos de la región que han pasado por la máxima categoría. En el historial liguero del derbi, el conjunto nervionense domina con 50 victorias en 109 enfrentamientos.

Además, el único derbi andaluz disputado en competición europea fue también entre Betis y Sevilla, en los octavos de final de la Europa League 2013-14, con triunfo sevillista en los penaltis antes de acabar levantando el título.

En cuanto al palmarés, el Sevilla lidera claramente entre los clubes andaluces con una Liga, cinco Copas del Rey y siete Europa League, mientras que el Betis suma una Liga y tres Copas del Rey.