El día más especial de Monchi: "Ha merecido la pena"

El ascenso del CD San Fernando 1940 a Segunda Andaluza no es solo un éxito deportivo: es la historia personal de Monchi devolviendo la ilusión a su ciudad. Siete meses después de fundar el club desde cero, tras la desaparición del anterior proyecto, el dirigente celebra el primer objetivo cumplido con un pleno casi perfecto y una carga emocional evidente.

La emoción de Monchi

Monchi no escondió el sufrimiento del partido ni del camino recorrido. “Sí es verdad que he sufrido porque hasta el final no hemos encarrilado el partido, pero bueno, contento y orgulloso”, confesó tras el 4-0 que certificó el ascenso.

El presidente azulino quiso destacar el papel de la afición y del vestuario: “Orgulloso de esta afición, orgulloso del equipo y de mi ciudad. Han hecho muy bien algo que no es tan fácil y nos han hecho disfrutar”.

Para él, este logro tiene un valor especial. No se trata solo de subir de categoría, sino de hacerlo con el club de su tierra y en un proyecto que nació entre incertidumbres: “Ascender con el club de mi ciudad, un proyecto empezando desde cero con muchas dudas, pues es bonito”.

Visiblemente emocionado, añadió un recuerdo íntimo: “Me vienen muchos recuerdos, también tengo reciente lo de mi madre, con lo cual todo se une”.

Y cerró con la frase que resume el camino recorrido: “Ha merecido la pena todo lo que he intentado hacer y lo que he hecho junto con mi gente, con mis colaboradores… ha merecido la pena”.

El primer paso del renacer azulino

El CD San Fernando 1940 ha firmado un inicio inmaculado: 19 victorias en 19 partidos y ascenso asegurado a falta de cinco jornadas. Un recorrido impecable que confirma que la reconstrucción va en serio.

La celebración fue también simbólica. Desde el Estadio Iberoamericano hasta el Ayuntamiento y el parque Almirante Laulhé, lugar donde nació el nuevo proyecto en julio de 2025, la ciudad acompañó al equipo en una fiesta multitudinaria.

Para Monchi, este ascenso es más que un éxito deportivo: es la prueba de que el fútbol en La Isla está vivo de nuevo. Y el primer escalón de un proyecto que aspira a seguir creciendo.