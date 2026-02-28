David Torres 28 FEB 2026 - 07:07h.

Sábado a las 16 horas

Polémica en el empate del VCF Mestalla ante el Reus que empata con un NO gol

Compartir







El VCF Mestalla regresa a casa para competir este sábado a las 16:00 horas y quiere continuar prolongando su buena racha ante un exigente rival como es el Barça B. El filial valencianista, que no pierde en casa desde la jornada 4, intentará sumar los tres puntos en esta Jornada 25 de Segunda Federación Grupo 3.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Angulo quiere reencontrarse con la victoria tras quedarse muy cerca de los tres puntos ante el Reus FC Reddis en un escenario muy complicado, y el factor Puchades puede ser clave para ello.

PUEDE INTERESARTE Polémica en el empate del VCF Mestalla ante el Reus que empata con un NO gol

A pesar de que el Barça Atlètic llega como conjunto más goleador del grupo con 47 dianas, los valencianistas atraviesan un gran momento como locales: han encajado prácticamente la mitad de goles que han logrado convertir en los últimos siete partidos en Paterna (6GC, 11GF)

Por su parte, el Barça Atlètic llega al encuentro marcando la zona de ‘play-off’, como quinto clasificado, con 38 puntos (9 más que el VCF Mestalla). Los ‘blaugranas’ llegan tras dos empates consecutivos como local y un empate en su último partido a domicilio, ante el CD Castellón 'B'. Además, las seis derrotas que han sumado a lo largo de este curso han sido lejos de casa.

¿Cómo y dónde ver el partido?

El encuentro podrá seguirse en directo desde VCF Media en 'streaming' y en radio. Además, SOCIO VCF y abonados tienen entrada gratuita hasta completar aforo. Público general, 10 euros en taquilla.