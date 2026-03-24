Pepe Jiménez Sevilla, 24 MAR 2026 - 11:52h.

Matías Almeyda acude a la ciudad deportiva para despedirse de sus jugadores

César Azpilicueta le dedicó unas palabras a Matías Almeyda en redes sociales

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La salida de Matías Almeyda del Sevilla no ha sido, ni mucho menos, la esperada. El técnico argentino arrancó de manera notable en Nervión y aunque los resultados nunca llegaron a ser lo regulares que hubiese gustado, el ex de River siempre se caracterizó por su optimismo y su conexión con sus jugadores. Estas dos últimas características parecieron romperse ante el Valencia y ha dejado un resultado... cuanto menos curioso.

Porque horas después del cese de Matías Almeyda del Sevilla, uno de los pocos jugadores -por no decir el único- que ha mostrado cierto cariño al argentino en redes sociales ha sido César Azpilicueta. El experimentado central le ha dedicado una storie con un par de imágenes agradeciendo el trato recibido durante estos meses, quedándose prácticamente solo en esta operación.

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Hombres como Nemanja Gudelj, capitán del plantel, de momento no se han pronunciado y jugadores como Adnan Januzaj, Alexis Sánchez o Gabi Suazo, apuestas del argentino a pesar de sus momentos irregulares, tampoco han escrito mensaje alguno en público.

Otros futbolistas como Orjan Nyland, Djibril Sow o Rubén Vargas sí han compartido contenido en sus redes sociales, pero ha sido en referencia a sus respectivas concentraciones con sus selecciones, obviando lo ocurrido en el Sevilla en las últimas horas.

Evidente, esto no quiere decir, ni mucho menos, que no vayan a despedirse públicamente -podrían hacerlo en las próximas horas- o que no le hayan dedicado algunas palabras en privado, pero la falta de mensajes públicos es la enésima demostración de anestesia en una plantilla que parece acostumbrada a ver salir y entrar entrenadores de manera continuada.

Sea por falta de costumbre, o por cualquier otra razón, César Azpilicueta se ha quedado, de momento, prácticamente solo en el adiós de Matías Almeyda en redes sociales.