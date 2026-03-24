Equipos, calendarios y horarios de los partidos de la Copa del Mundo Gañafote 2026

Ángel Cotán 24 MAR 2026 - 11:32h.

Torneo internacional al que acuden las grandes canteras del balompié

Mediaset Infinity y ElDesmarque emitirán gratis los mejores partidos de la Copa del Mundo Gañafote

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HuelvaMediaset España y ElDesmarque se vuelcan con la Copa del Mundo Gañafote 2026. Un año más, este importante torneo internacional de canteras contará con la presencia de los mejores clubes del mundo. Huelva ya afronta la cuenta atrás para ver de cerca a los jóvenes jugadores llamados a ser las estrellas del futuro.

España contará con representantes de nivel como el Decano, el FC Barcelona, Betis y Sevilla o el Villarreal CF. Entre los internacionales destaca la presencia de grandes entidades como el Bayern de Múnich o el PSG. Eso sí, también hay hueco en esta Copa del Mundo Gañafote 2026 para equipos modestos como el Atlético Sanluqueño.

Equipos de la Copa del Mundo Gañafote 2026

Estos son todos los participantes:

Recreativo de Huelva

Chiyoda FC

CFUT

FC Barcelona

Southern States SC

Parma Calcio

Golazo

Liverpool FC

La Monacilla Aljaraque

Fiorentina

BTA

Bayern de Múnich

CR Soccer Academy

Sevilla FC

Galaxy FC

PSG

Emanuele Troise

Cádiz CF

Tocalli

Tottenham Hotspur

Atlético Sanluqueño

Avalos Asociación Beto

Ayuntamiento de Aljaraque

Villarreal CF

San Lorenzo

Club Brugge

Manchester City

Escuela Chicureo

Real Betis

City Wave

Emparejamientos de dieciseisavos de final

El lado izquierdo del cuadro:

Recreativo de Huelva - Santa Bárbara de Argentina: 27 de marzo a las 08:30 horas.

Chiyoda - CFUT: 27 de marzo a las 08:30 horas.

FC Barcelona - Southern States SC: 27 de marzo a las 09:00 horas.

Parma - Golazo: 27 de marzo a las 09:00 horas.

Liverpool - CD Lamiya: 27 de marzo a las 09:30 horas.

Fiorentina - BTA: 27 de marzo a las 09:30 horas.

Bayern - CR Soccer: 27 de marzo a las 10:00 horas.

Sevilla FC - Galaxy FC: 27 de marzo a las 10:00 horas.

El lado derecho del cuadro:

PSG - Emanuele Troisse: 27 de marzo a las 08:30 horas.

Cádiz CF- Tocalli: 27 de marzo a las 08:30 horas.

Tottenham - Atlético Sanluqueño: 27 de marzo a las 09:00 horas.

Avalos - Ayuntamiento de Aljaraque: 27 de marzo a las 09:00 horas.

Villarreal CF - San Lorenzo: 27 de marzo a las 09:30 horas.

Brugge - Ayuntamiento de Cartaya: 27 de marzo a las 09:30 horas.

Manchester City - Escuela Chicureo: 27 de marzo a las 10:00 horas.

Real Betis - City Wave: 27 de marzo a las 10:00 horas.

Calendario y horarios de los partidos

Los encuentros arrancarán de manera simultánea en dos sedes: Lamiya Wellness & Social Club y el Luis Rodríguez Salvador (Cartaya). Los dieciseisavos de final de este torneo comenzarán el próximo 27 de marzo a las 8:30 horas. Los últimos enfrentamientos de esta fase, protagonizados por distintos lados del campeonato por Sevilla FC y Real Betis, han quedado emplazados para las 10:00 horas.

A renglón seguido, los octavos de final. Ocho encuentros, en dos sedes distintas, que se disputarán en dos tramos horarios, concretamente las 10:30 horas y las 11:00 horas. Tras estos choques decisivos, será el turno de los cuartos de final, emplazados para las 11:45 horas. Estas sedes echarán el cierre con la disputa de las dos semifinales a las 12:45 horas.

La gran final de la Copa del Mundo Gañafote 2026 en un estadio histórico. El Estadio Nuevo Colombino de Huelva decidirá qué equipo se alza con el título en un encuentro que se disputará el próximo viernes 27 de marzo a las 17:00 horas.