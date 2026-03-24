Ángel Cotán 24 MAR 2026 - 10:31h.

El exfutbolista habla claro

El Zaragoza sale beneficiado de la múltiple pérdida del Racing que afecta al ascenso: "Sin sentido"

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A CoruñaEl Deportivo de La Coruña sueña con regresar a la élite del fútbol español. Para ello, Antonio Hidalgo deberá elevar el nivel en esta recta final para dar caza al líder Racing de Santander. Algo que desea con todas sus fuerzas Laure Sanabria, exjugador herculino que desempolva historias del pasado que aún le causan cierto dolor.

En una reciente charla concedida al podcast Los Fulanos, el que fuera lateral deportivista recuerda el trágico descenso que sufrió con 43 puntos. Laure habla abiertamente de los presuntos amaños que sobrevolaron el Zaragoza-Levante, pero va mucho más allá.

Laure considera aquel descenso como un atropello: "El Dépor no estaba preparado no estaba preparado para bajar, y bueno, es que deportivamente no es merecido. Ese descenso, por desgracia, sufrimos un atropello porque había muchos clubes implicados que pactaban antes de tiempo. Nosotros con 43 puntos... fue un atropello que se sabía, que se denunció, pero que no estaban los medios para poder llevarlo a cabo. Todos sabemos que fue así, pero ya no se puede cambiar".

Laure enumera los amaños que condenaron al Deportivo

Para el que fuera defensor deportivista, la derrota ante el Valencia se escapaba de la lógica: "Estaba el Zaragoza-Levante, que sabíamos que iban a perder. Se sabía, denunciamos en LALIGA que eso estaba amañado. Rubiales estaba en la AFE. Sabíamos porque había compañeros ahí que se sabía que estaba pactado. Nos gana el Valencia, que no se jugaba nada, se llevaron bastante pasta por ganar ese partido... y sobre todo ese partido. Era una carambola con 43 puntos que pasó".

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Por último, Laure enumeró los clubes que solían realizar este tipo de amaños: "Esto era habitual. Había equipos que viendo el calendario cogía y decían: 'oye, el último partido es contra este, el que más lo necesite se lo lleva'. Había cuatro o cinco equipos que lo hacían siempre. ¿Qué pasa? Que nosotros, el Deportivo de La Coruña, nunca. Esas últimas jornadas pasaban cosas que lo sabías e incluso Tebas estaba al tanto y ya por eso puso los medios. Sacó la ley contra los fraudes y ya creo que el futbolista profesional no se dejaría vender".