Las autoridades descartan que la pelea tuviera relación directa con el partido

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Más de dos meses después del partido entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid, la Policía Nacional sigue investigando algunos hechos que ocurrieron durante las horas previas al encuentro. Este lunes, las autoridades han confirmado que han conseguido identificar e investigar a tres personas que participaron en una pelea en la tarde dicho encuentro, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey y disputado el pasado 13 de enero en Riazor.

Según ha informado este lunes el 091, la Policía está investigando a tres ultras de Riazor Blues por delitos leves de lesiones y amenazas durante las horas previas al encuentro. En cualquier caso, se descarta que la pelea fuera con aficionados rivales pese que los ultras de los dos clubes intentaron citarse para un enfrentamiento multitudinario.

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Ultras de Riazor Blues, investigados por una pelea

La investigación se inició después de que un ciudadano denunciase haber sido víctima de lesiones y amenazas por parte de tres individuos. Los hechos ocurrieron aquel 13 de enero a las 15:30 horas en la avenida de Peruleiro, muy cerca del estadio de Riazor.

La Policía logró identificar a tres de los autores, a quienes vinculan con Riazor Blues, el grupo ultra del Dépor. Aún así, aseguran que esta pelea no estuvo motivada por rivalidades entre aficiones, por lo que sería ajena al fútbol y tampoco contaría con miembros del Frente Atlético.

Ese mismo día, a las 21:00 horas, el Dépor recibió al Atlético de Madrid en una eliminatoria a partido único de Copa del Rey, que se saldó con 0-1 a favor de los rojiblancos gracias a un gran gol de falta de Antoine Griezmann. El partido, con fuertes medidas de seguridad, se saldó sin incidentes reseñables entre las dos hinchadas, más allá de algún cruce de cánticos en las gradas.