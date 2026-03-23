Celia Pérez 23 MAR 2026 - 12:02h.

La derrota del Racing aumenta las posibilidades de sus perseguidores

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A falta del Castellón-Cultural Leonesa de esta noche, el fin de semana en LALIGA Hypermotion ha dejado al Racing de Santander frenando en seco su marcha al caer de forma incontestable en El Sardinero ante el Albacete, con lo que ve reducida su notable ventaja al frente de la tabla, mientras que sus perseguidores como Dépor, Almería y Málaga no fallaron y aumentan sus opciones de ascenso.

Pues bien, con todo ello, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones más destacadas de Driblab, consultora de Big Data especializada en scouting, para analizar el porcentaje con el que cuentan los tres equipos para ascender a Primera división.

En cuanto al conjunto almeriense suben hasta un 52,4% por el ascenso y un 53,8% para queda en puestos de playoffs. Los herculinos cuentan con un 43% de ascenso mientras que obtienen un 62,6% de playoffs. Y los malagueños, un 37,4% para el ascenso y un 65,8% para los playoffs.

En la pelea también se encuentra el Castellón, con un 41,2% para el ascenso y un 63,6% para los playoffs. La UD Las Palmas con un 19,2% para el ascenso y un 51,4% para los playoffs y el Burgos con un 13,6% para el ascenso y un 42,6 para los playoffs.

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El Dépor sacó adelante un encuentro muy difícil ante un angustiado Zaragoza, frente al que se vio también pronto por detrás en el marcador con una diana de Dani Gómez, pero remontó con los tantos de Stoichkov y Samuele Mulattieri. Mientras que el Almería no falló en El Alcoraz de Huesca, donde el máximo artillero del torneo, Sergio Arribas, de penalti, y Dion Lopy acabaron con la resistencia del equipo aragonés, que había igualado por medio de Dani Ojeda el tanto inicial de Leo Baptistao. Además, el Málaga con un doblete de Chupete y un tanto de Dani Lorenzo firmó una nueva victoria fuera de casa, esta vez en el duelo andaluz ante el Cádiz.