Pablo Sánchez 20 MAR 2026 - 10:04h.

El Sporting de Portugal vuelve a apretar por Yeremay Hernández

Arrastra problemas físicos desde hace varias semanas

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El Deportivo afronta el tramo final de la temporada con optimismo y pendiente de algunos de sus hombres más importantes. La peor noticia es que no podrá contar con David Mella para lo que resta de curso tras su operación de ligamento. Una baja de mucho peso ante la que el míster, Antonio Hidalgo, busca soluciones. La peor noticia llega desde la enfermería, pero de aquí también emana otra información que invita a ser positivos: la recuperación de Yeremay Hernández.

El canario lleva semanas tocado y ausente, recuperándose de problemas físicos con los que el club no quiere precipitarse para que no vayan a más. A su ritmo, Yeremay ha ido recuperándose y es probable que esta jornada pueda estar disponible frente al Zaragoza. Así al menos lo ha trasladado su técnico, que aboga por la cautela hasta que complete la última sesión de trabajo de la semana.

"Es un proceso. Ha estado recuperándose de la mejor manera posible. Hay que ir poco a poco y él nos irá marcando el proceso. Ayer fue el único día que completó el entrenamiento, vamos a ver hoy, pero todo apunta a que estará disponible", comentó el míster en la rueda de prensa previa al encuentro.

David Mella y el cambio del Zaragoza

Antonio Hidalgo también tuvo palabras para el propio Mella, quien atraviesa días difíciles tras conocer que no podrá estar disponible hasta la próxima temporada debido a su operación de ligamento. "Está animado y tiene ganas de vernos, ya está por A Coruña, que vuelva lo mejor que pueda. Después del partido no tenía buenas sensaciones. Luego se confirmó la peor noticia".

Sobre el próximo rival, el míster destaca el cambio protagonizado tras la llegada de David Navarro al banquillo: "Ha cambiado entrenador, dinámica y estructura, es un partido complicado e igualado. Se palpan ganas de ayudar, iremos con todo".