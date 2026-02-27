Antonio Hidalgo pronostica el regreso de Yeremay Hernández ante su lesión: "Veremos"

Pablo Sánchez 27 FEB 2026 - 10:21h.

Jose Alberto, asombrado con Yeremay y el Dépor: "Me parece increíble que sean capaces de mantenerle"

También acumula sanción frente al Sanse

Antonio Hidalgo compareció ante los medios para analizar el partido de la próxima jornada ante el filial de la Real Sociedad. El técnico del Dépor valoró cómo llega el equipo a la cita después de sumar tres victorias en los últimos cuatro partidos y seguir instalados en los puestos de play off. Mucho se ha hablado a lo largo de la semana de la gestión del equipo y de los momentos de desconexión que sufre en los partidos. También de la situación de Yeremay Hernández.

El canario, alma de este Dépor, tampoco podrá estar ante el Sanse por sanción, aunque arrastra una pequeña lesión que le impide entrenar al cien por cien. Unas molestias que preocupan al entorno herculino, aunque el cuerpo técnico muestra calma al no conllevar demasiada importanca. Antonio Hidalgo espera poder contar cuanto antes con Yeremay y se atreve a pronosticar cuándo estará de vuelta, aunque sin certezas.

"Es una lesión pequeña, esas molestias las venía arrastrando durante el año. Le estamos demandando muchas cosas a Yere. Que se recupere lo antes posible, lo vamos a necesitar. Veremos si está contra el Granada. Que sea lo antes posible, veremos su evolución", comentó ante los micrófonos.

El juego del equipo

En la comparecencia pública, Antonio Hidalgo hizo mucho hincapié en todo lo que se habla estos días sobre el juego del equipo y los momentos de desconexión que tanto han dado que opinar. El míster pide apoyo y se guarda los motivos para él y su cuerpo técnico.

"Tengo claros los porqués y no los voy a decir aquí. Es importante entender cómo gestionar nuestro talento, tiene que haber equilibrio. Hay situaciones mejorables y partidos en los que hemos sido dominadores, pero no hemos ganado. El entrenador vive de las victorias. Pido que os pongáis en la parte del entrenador, busco la mejor opción. Somos conscientes de que hay que modificar cosas con balón, estamos en el objetivo. A ver dónde queremos poner la energía. Hay que ponerla en lo positivo", sentenció.