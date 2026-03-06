Pablo Sánchez 06 MAR 2026 - 10:16h.

Stoichkov saca pecho por Antonio Hidalgo y cuenta cómo avanza la recuperación de Yeremay: "Está tocado"

El míster espera recuperarlo cuanto antes

El Dépor afronta este domingo, a partir de las 21.00 horas en Riazor, otro duelo de tremenda importancia. Recibe a un Granada de doble cara en un duelo que puede catapultar a los herculinos a las plazas de ascenso directo. Antonio Hidalgo habló este viernes en rueda de prensa sobre el choque y algunos nombres propios del vestuario. Como suele ser costumbre, se hizo mucho hincapié en Yeremay Hernández, quien sigue fuera del equipo debido a sus molestias.

Los problemas físicos de Yeremay siguen preocupando al entorno deportivista y al cuerpo técnico en particular. El canario ya acumula varios partidos fuera entre la sanción a la que tuvo que hacer frente y la lesión y desde dentro no se atreven a vaticinar una posible fecha de vuelta. Según Hidalgo, la evolución de sus molestias de pubis marcará su regreso. Insisten en que el Dépor no quiere precipitarse con su retorno ante una posible complicación del problema.

"Es un proceso que he dio contando durante toda la temporada. VIene arrastrando unas molestias de pubis desde hace tiempo y el otro día en casa se le localizó un poco más en el aductor. Sigue con esas molestias, vamos a ver ese tiempo de recuperación cómo es, que sea lo menos posible, que tenga buenas sensaciones. No tiene nada grave pero tenemos que cuidar esas situaciones. Vamos a ver esa evolución", comentó ante los micrófonos.

Cambio de guion con Yeremay

Las sensaciones con Yeremay cambian casi día tras día. Las palabras de Antonio Hidalgo al respecto hablan por sí solas. Hace una semana, en la previa del duelo ante el Sanse, vaticinó que quizá podría estar de vuelta ante el Granada. Por desgracia, las molestias persisten y el discurso ha vuelto a cambiar. "Le estamos demandando muchas cosas a Yere. Que se recupere lo antes posible, lo vamos a necesitar", comentó el míster antes del último choque liguero.