La fecha de vuelta de Mella con el Dépor tras su operación de ligamento

Pablo Sánchez 19 MAR 2026 - 10:25h.

A Coruña renuncia a ser sede del Mundial 2030 y el Dépor presentará el nuevo futuro de Riazor

Volverá a A Coruña en los próximos días

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David Mella ya piensa en el futuro. El jugador del Deportivo fue operado recientemente de una lesión de ligamento que le obligó a parar hace un par de semanas. Las sensaciones no eran positivas y finalmente tuvo que pasar por quirófano tras unas últimas pruebas realizadas en Madrid. Desde ya comienza con su recuperación para volver con más fuerza.

Según informa La Voz de Galicia, Mella estará a disposición del equipo para la próxima temporada, quién sabe si en LALIGA EA SPORTS o en LALIGA HYPERMOTION. Ahora afronta un periodo de recuperación con la rodilla inmovilizada durante alrededor de un mes y medio para luego afrontar el resto con mayor movilidad. Se estima que este periodo se extenderá alrededor de los cinco meses.

A partir de ahora y hasta que acabe la presente temporada, Antonio Hidalgo tendrá que lidiar con un problema más en ataque, la ausencia de un hombre tan importante como Mella. El técnico sí espera recuperar cuanto antes a un Yeremay que también acumula problemas desde hace un tiempo y que se están tratando con total precaución para que no vayan a más.

El comunicado del Dépor

Este fue el comunicado emitido por el Dépor para informar de su operación de rodilla:

El jugador del RC Deportivo David Mella fue intevenido quirúrgicamente este miércoles 18 de marzo por el doctor Manuel Leyes de una lesión en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda. La operación, que se desarrolló con éxito, tuvo lugar en el Centro Médico Olympia de Madrid. David Mella tiene previsto recibir este jueves 19 de marzo el alta hospitalaria y regresar a A Coruña para iniciar ya su proceso de recuperación.