David Mella pasa por quirófano y el Dépor descarta ir al mercado por posibles sustitutos

Celia Pérez 18 MAR 2026 - 15:38h.

Se pierde lo que queda de temporada

Encontronazo entre Real Zaragoza y Dépor por las entradas para el partido en Riazor

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El Dépor ha comunicado este miércoles la operación con éxito de David Mella de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado 19 de mayo durante el partido que enfrentó a su equipo con el Granada en Riazor y por la que se pierde lo que resta de temporada. Según informó la entidad blanquiazul, la intervención quirúrgica fue realizada por el doctor Manuel Leyes en el Centro Médico Olympia de Madrid y tiene previsto recibir mañana jueves el alta hospitalaria y regresar a A Coruña para iniciar su proceso de recuperación.

Un duro golpe para el canterano que cierra antes de tiempo su segunda temporada en LALIGA Hypermotion después de haber disputado 25 partidos, 17 de ellos como titular, y más de 1.500 minutos. De esta forma, se despide de lo que queda en un tramo final para el Dépor en la lucha por el ascenso a Primera división.

Antonio Hidalgo tendrá que hacer ahora frente a un tramo final sin una de sus piezas claves, de la que no tendrá recambio. Según cuenta la Opinión A Coruña, el club no tiene la intención de acudir al mercado para encontrarle un sustituto ante su baja de larga duración.

En el seno de la entidad herculina se ha estudiado el caso y se ha llegado a la decisión de que el cuerpo técnico tendrá que gestionar su ausencia con los hombres con los que cuenta en la plantilla o en el Fabril. El Dépor tiene claro que no acudirá al mercado de fichajes a tres meses de que finalice la competición.

Antonio Hidalgo ya presagiaba lo peor y en su propio última rueda de prensa trasladó la negatividad que existía alrededor de su lesión con las siguientes palabras: "Ahora mismo nos hace ser más pesimistas que optimistas. Una pena. En una primera exploración podía parecer que era solo un golpe, un edema. En las siguientes se ha visto que puede ser una lesión mayor. Vamos a hacer una segunda consulta y veremos como termina, no es una buena noticia".