Pablo Sánchez 17 MAR 2026 - 22:47h.

Encontronazo entre Real Zaragoza y Dépor por las entradas para el partido en Riazor

Acudió a Madrid para más pruebas médicas

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Los peores presagios con David Mella se han cumplido. El jugador del Deportivo, lesionado de su rodilla izquierda, viajó a Madrid recientemente para conocer con mayor exactitud el alcance de su lesión. Había cierta preocupación en él y en su entorno por el nuevo dictamen médico y la peor de las noticias se ha confirmado. El futbolista herculino tendrá que pasar por el quirófano debido a una lesión en el ligamento lateral externo.

Desde el club ya habían trasladado cierto pesimismo por su estado físico en los últimos días. El propio Antonio Hidalgo, en rueda de prensa, trasladó la negatividad que existía alrededor de su lesión con las siguientes palabras:

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"Ahora mismo nos hace ser más pesimistas que optimistas. Una pena. En una primera exploración podía parecer que era solo un golpe, un edema. En las siguientes se ha visto que puede ser una lesión mayor. Vamos a hacer una segunda consulta y veremos como termina, no es una buena noticia", comentó el míster en la rueda de prensa previa al duelo frente al Ceuta.

El comunicado del Dépor

Este ha sido el comunicado emitido por el Dépor para informar del estado físico de David Mella:

El jugador del RC Deportivo, David Mella, fue examinado este martes 17 de marzo por el Dr. Manuel Leyes por la lesión en la rodilla izquierda sufrida en el partido contra el Granada CF disputado en ABANCA-RIAZOR.

Tras ser examinado por el prestigioso traumatólogo y de común acuerdo con los Servicios Médicos del club, el futbolista será operado en el Centro Médico Olympia de Madrid por una lesión en el ligamento lateral externo.

La operación está programada para este miércoles 18 de marzo. Una vez que reciba el alta hospitalaria, David Mella regresará a A Coruña para comenzar su recuperación.