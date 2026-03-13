Pablo Sánchez 13 MAR 2026 - 12:42h.

Las dudas de Antonio Hidalgo sobre la vuelta de Yeremay por su lesión: "Sigue con esas molestias"

El míster adelanta cómo avanza Yeremay en su recuperación

Las horas previas a un nuevo encuentro liguero para el Deportivo han llegado acompañadas de una muy mala noticia en el seno herculino. David Mella, lesionado de su rodilla, viajará a Madrid para someterse a nuevas pruebas ante la posibilidad de que la lesión sea mayor de lo diagnosticado en un principio. Ahora mismo todo es una incógnita alrededor de la temporada del jugador a la espera del próximo dictamen médico.

El Dépor trata de guardar cautela hasta las nuevas pruebas, aunque es inevitable que el pesimismo se palpe. Todos temen que la lesión de David Mella pueda ser más grave de lo previsto e incluso no se descarta que tenga que pasar por el quirófano.

Antonio Hidalgo, en rueda de prensa, desveló qué siente el equipo con respecto a Mella así como sus sensaciones. "Sí, veremos en qué queda la última visita a Madrid. Ahora mismo nos hace ser más pesimistas que optimistas. Una pena. En una primera exploración podía parecer que era solo un golpe, un edema. En las siguientes se ha visto que puede ser una lesión mayor. Vamos a hacer una segunda consulta y veremos como termina, no es una buena noticia", comentó al respecto.

Yeremay y Riazor

Antonio Hidalgo también adelantó ante los medios cómo avanza Yeremay de su recuperación. Tampoco esquivó el tema de las críticas al técnico en Riazor debido a algunos resultados anteriores.

"Va progresando. En los últimos días ha progresado. Su regreso sigue siendo una incógnita, pero trabajamos para que sea lo antes posible. Ya va entrando en algunas tareas en el campo y poco a poco se va a ir aumentando el nivel de exigencia", comentó sobre el canario. "Es una situación en la que se nos exige mucho, tenemos que convivir con ello, aceptar lo que se nos dice y aislarnos. Hay que aceptar el runrún", agregó sobre el sentir de la afición.