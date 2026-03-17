Pablo Sánchez 17 MAR 2026 - 17:32h.

El movimiento del Dépor para el fichaje de Adrià Altimira por delante del Real Oviedo

Pieza importante para Antonio Hidalgo

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Si el Dépor puede mirar esta jornada al resto de rivales desde las plazas de ascenso directo es, en buena parte, gracias a Adrià Altimira. El lateral diestro, que llegó el pasado invierno a Riazor procedente del Villarreal, anotó un auténtico golazo en Ceuta el pasado sábado que supuso el definitivo 1-2. El futbolista herculino protagonizó un movimiento en enero que, cuanto menos, generó debate.

Altimira cambió el Villarreal por el Dépor. O lo que es lo mismo, cambió LALIGA EA SPORTS por un proyecto aspirativo en LALIGA HYPERMOTION. El fichaje de Altimira sorprendió a muchos, pero lo hizo con la plena convicción de que era lo mejor para su carrera en un club histórico del fútbol español.

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Así lo expresó su agente, el exfutbolista Iago Bouzón, durante en Deportes Cope Coruña. El representante desveló que incluso renunció a ofertas de Primera por venir al Dépor. "No lo consideramos que haya dado ni un paso atrás ni a nivel de categoría y mucho menos de club. Manejaba opciones de poder ir a Primera a algún equipo y también en el extranjero cosas importantes. La grandeza de los clubes muchas veces no viene dada solo por la categoría en la que juega", sentenció.

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Loureiro, lesionado y duda ante el Real Zaragoza

Las pruebas médicas que le realizaron al defensa Miguel Loureiro revelaron que el central sufre un esguince en el tobillo derecho. La evolución del central en los próximos días marcará su disponibilidad para el encuentro de este sábado contra el Real Zaragoza, en el que podría reaparecer el internacional sub-21 Yeremay Hernández.

El extremo, que se perdió los últimos partidos del Dépor por una pubalgia, realizó con normalidad prácticamente toda la sesión de esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo, por lo que podría estar a disposición de Antonio Hidalgo para el siguiente duelo liguero.

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El que se perderá seguro ese encuentro es David Mella, quien se encuentra en Madrid para ser evaluado por el doctor Manuel Leyes de la lesión en la rodilla izquierda sufrida en el encuentro ante el Granada.