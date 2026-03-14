Fran Fuentes 14 MAR 2026 - 10:10h.

Los lisboetas, dispuestos a tirar la casa por la ventana

El Deportivo avista la jugada de mercado del Zaragoza y perfila su postura por un fichaje estructural

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Yeremay Hernández es una de las grandes esperanzas del Deportivo de La Coruña para lograr el ascenso a LALIGA EA SPORTS. Sin embargo, sus recurrentes lesiones le han privado de tener cierta continuidad en los planes de Antonio Hidalgo. Ahora, coincidiendo con su ausencia y la de David Mella, el equipo atraviesa una crisis de juego que le está costando críticas por parte de su afición e incluso dudas en torno a la figura del entrenador. Sea como fuere, lo cierto es que el grancanario sigue acaparando miradas en el escaparate, y hay quien todavía suspira con él pese a las últimas negativas.

Y es que, según informa el diario A Bola, el Sporting de Portugal no se ha olvidado de Yeremay Hernández. En el club portugués lo saben, pero están dispuestos a tirar la casa por la ventana. Tanto es así que, mientras que el año pasado llegaron a ofrecer 25 millones de euros, a la que había que sumar una prima de cinco 'kilos' para el jugador, el próximo verano están dispuestos a mejorar su oferta.

De este modo, el club lisboeta le quiere convertir en el jugador más caro de toda su historia, muy por encima de los 24.5 millones que pagaron por Manuel Ugarte al Famalicao en 2021. Sin embargo, no estarían dispuestos a llegar, bajo ningún caso, a los 50 millones en los que estaría fijada su cláusula de rescisión. Una cifra elevada para un jugador que aún no ha debutado en una primera división.

Los números de Yeremay Hernández siguen llamando la atención

Así las cosas, este curso Yeremay Hernández acumula diez goles y siete asistencias en 27 partidos de LALIGA HYPERMOTION. Unos números que, más allá de ser notables, han resultado sumamente decisivos para ganar numerosos partidos que estaban cuesta arriba. No en vano, goles como los del extremo en Córdoba sirvieron para ganar los partidos y llevarse los tres puntos. En este sentido, la baja es importante, pero el equipo tiene que tratar de sobrevivir sin él.

De este modo, el Dépor se mantiene a una ligera distancia de los puestos de ascenso directo, que había ostentado durante gran parte de la temporada. En Riazor están empezando a perder la paciencia con el ascenso del equipo y, de afrontar una nueva temporada en Segunda división, se antoja complicado retener a Yeremay Hernández por una temporada más. Habrá que esperar a que se resuelva el tramo decisivo de la temporada y ver qué movimientos habrá en verano en torno a la figura del atacante herculino.