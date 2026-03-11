Fran Fuentes 11 MAR 2026 - 13:08h.

El Deportivo avista la jugada de mercado del Zaragoza y perfila su postura por un fichaje estructural

El Deportivo de La Coruña atraviesa una crisis de juego (no tanto de resultados) que le mantienen fuera de los puestos de play off de ascenso. Con el equipo en la cuarta posición, empatado a puntos con el tercero, hay algunas voces que sienten que el equipo podría aspirar a más si fuera más propositivo con balón. Sea como fuere, es uno de los más serios candidatos al ascenso, tan solo por detrás del intratable Racing de Santander, el Almería y, por golaveraje, el Castellón. En esas, hay incluso quien duda de la idoneidad de Antonio Hidalgo para llevar hacia arriba al equipo. Y ya van quince entrenadores destituidos en la categoría.

Sin embargo, la postura del club es clara. Según informa el diario AS, el técnico cuenta con el total respaldo de la entidad. Bajo ningún concepto se plantea prescindir del entrenador cuando el equipo está tan arriba y cuando, además, aún faltan 13 partidos para lograr el objetivo del ascenso directo. Todo un mundo.

Entonces, ¿cuál es el problema? Según la citada información, se trata más de una cuestión subjetiva, de que algunos entienden que el juego del equipo es poco llamativo. Y es que al Dépor le suelen dominar los partidos aunque el resultado final suela ser de victoria herculina. Esta sería la razón por la que un sector de aficionados deportivistas no estaría contenta con el juego que despliegan los suyos cada semana. Especialmente teniendo en cuenta que tiene uno de los límites salariales más elevados de la competición.

Riazor cuestiona a Antonio Hidalgo: pitos y cánticos de "vete ya"

Eso ha causado un ambiente de crispación en torno a la figura de Antonio Hidalgo. Esta exigencia, por llamarla de alguna manera, le ha pesado al Deportivo, que ha logrado mejores resultados fuera de casa que en Riazor. Mismamente, en el partido frente al Granada se escucharon pitos al anunciar su nombre por megafonía, y la grada volvió a cantar "Hidalgo, vete ya". Algo que no va a suceder.

Sea como fuere, en lo deportivo el equipo está bien situado, aunque algunos tropiezos puntuales, como este último, han hecho encender las alertas en una parte de la afición blanquiazul. Pese a todo, la situación que manejan en el club es de tranquilidad y paciencia, así como de confianza absoluta en torno a la figura del entrenador. Y es que el objetivo marcado desde el inicio es el del ascenso directo aunque, con el equipo ligeramente por debajo de ese lugar, matemáticamente es una situación relativamente fácil de darle la vuelta. Del mismo modo, cabe recordar que el club afronta su segunda temporada en el fútbol profesional tras consumar hace ya varios años aquel fatídico descenso de categoría.