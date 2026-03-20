Ha triplicado sus opciones de permanencia en sólo dos partidos

David Navarro responde a Lalo Arantegui, El Yamiq, al Deportivo y a las cuentas del Zaragoza: "Soy un soso"

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El Real Zaragoza está viviendo una de las temporadas más difíciles de su historia, pero aún no ha perdido la esperanza. Tras la destitución de Rubén Sellés, que se marchó tras siete jornadas sin ganar, David Navarro se ha hecho cargo del equipo y ha sumado dos victorias consecutivas que se antojan claves en la lucha por la permanencia. Hace apenas dos semanas la salvación parecía una quimera, pero ahora vuelve a ser una posibilidad real.

De hecho, el Big Data ha cambiado de manera notable las posibilidades de permanencia para el cuadro aragonés tras las dos últimas jornadas. Con 28 partidos jugados, el Zaragoza era colista de la competición con apenas 24 puntos. Según las predicciones de Driblab, tenía un 89,6% de posibilidades de descender a Primera RFEF y sólo un 10,4% de opciones de permanecer en la categoría de plata.

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Las opciones de permanencia del Real Zaragoza según Driblab

Ahora, esas mismas predicciones dan más margen al equipo blanquillo. El Zaragoza ganó en Cádiz y ganó también el pasado fin de semana al Almería, escalando dos posiciones en la tabla y alcanzando los 30 puntos. Ahora, está a sólo 4 puntos del Leganés, que marca los puestos de permanencia.

Y de igual manera, las predicciones del Big Data también han sufrido variaciones. Driblab otorga al Zaragoza un 70,6% de opciones de bajar a Primera RFEF, por lo que las opciones de permanencia ascienden al 29,4%. Es decir, casi el triple respecto a hace sólo dos jornadas.

El calendario, eso sí, invita a la prudencia. El equipo de David Navarro visita este sábado al Deportivo y recibe la próxima semana al Racing, dos equipos que están peleando por el ascenso directo a Primera. Posteriormente llegarán dos duelos que pueden ser decisivos, para bien o para mal: visitará al Leganés entre semana y recibirá al Mirandés cuatro días después. El túnel sigue siendo demasiado oscuro, pero al menos se atisba un rayo de esperanza.