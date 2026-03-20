Ángel Cotán 20 MAR 2026 - 10:29h.

El técnico blanquillo compareció ante los medios antes de medirse al Deportivo

Lalo Arantegui responde al peso del Atlético en el Zaragoza y a dos escenarios con la plantilla: "En blanco"

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ZaragozaDavid Navarro pasa revista. El entrenador del Real Zaragoza ha cambiado el sentir de la afición blanquilla y tras dos triunfos se aferran a LALIGA Hypermotion. Sin ser ajeno a la difícil situación clasificatoria del equipo maño, el técnico se enfoca en la autoexigencia, aunque también habla de nombres propios en sala de prensa como el de Yeremay Hernández, duda en el Deportivo, o El Yamiq. E incluso reacciona a unas palabras de Lalo Arantegui.

El entrenador zaragocista se centra en lo anímico: "Parecida a la última semana. La primera fue incertidumbre por parte de todos, te empiezas a conocer y te refuerza la victoria. En la segunda, entras en un camino que se ha repetido en esta, de elevar el nivel de autoexigencia".

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Las palabras de David Navarro en el Real Zaragoza

Exigirse como si estuvieran arriba. "Está siendo un proceso natural. Creo no tenemos que pinchar el globo nosotros, ni tampoco hincharlo de manera artificial que explote. Seguir. Es trabajar con el hábito de estar arriba, con eso es lo que tenemos que trabajar, independientemente de dónde estemos".

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Qué mejorar contra el Deportivo. "Creo que sobre todo la continuidad en momentos determinados, que la pelota nos sirva también para descansar, no solo en atacar. Espero que en un breve espacio de tiempo lo consigamos. Por lo demás, no vamos a meter un montón de cosas. Juntar las líneas, establecer un patrón común a la hora de defender y a nivel de ataque, en las situaciones intermedias, diéramos más continuidad".

Juan Larios, Carlos Pomares y Dani Tasende. "Larios tiene un perfil diferente. Pomares es el más completo, un siete en todo. Y Tasende tiene picos que, con el pase, es capaz de hacer daño. Cada uno tiene unas circunstancias. Tenemos que valorar qué hacer con las otras dos opciones al no tener a Juan". (LI)

Las cuentas por la salvación. "Para llegar a siete, estamos en dos, hay que ir por la tres. Cuando tengamos la tres, la cuatro. No voy a traicionarme a mí mismo ni al equipo de empezar a buscar en la razón, porque la razón sigue diciéndonos que no encontramos motivos para creer".

Keidi Bare. "Toni Moya ha estado a pleno rendimiento esta semana y ya ha hecho pareja con Francho. Saidu ha entrenado sin ningún problema, Paul ha estado a mejor nivel. Keidi es diferente por lo que aporta con ese liderazgo, pero tenemos jugadores, por número, creo que es la posición en la que más opciones tiene el entrenador".

El Yamiq. "Todavía no se ha incorporado con el grupo pero ha venido para ser un jugador muy importante. Ojalá tengamos ese dilema de, llevamos tres-cuatro victorias, la portería a cero... y qué hacemos. Ojalá tengamos ese dilema con él".

El Dépor y Yeremay. "Será uno de los tres mejores de la categoría, entonces te da ese punto como en el Racing Andrés o Vicente, o el otro día Arribas. Son jugadores capaces de desatascar un partido. Es un equipo con riqueza táctica, pero están jugando con cuatro y a la hora de defender hacen cinco. Lo más fácil es simplificar y tener claro que jueguen siempre por delante siempre. Va a ser clave que no nos consigan filtrar".

Lalo Arantegui y su deseo de renovarle si logra la salvación. "No me lo planteo. Estoy en un punto que ayer me escapé a ver a mi padre, estaba mi hermana con mi cuñado y también mi madre. No los había visto desde firmar como primer entrenador. Ves la alegría que tienes y me miré diciendo 'joder, es que soy un soso'. Bien que mi gente se alegre, pero enfocado en ahora, completamente en el día a día. Cuando los pensamientos se me escapan hacia el futuro... entonces me entra el vértigo".