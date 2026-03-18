Ángel Cotán 18 MAR 2026 - 14:45h.

El director deportivo continúa cerrando operaciones

El Deportivo avista la jugada de mercado del Zaragoza y perfila su postura por un fichaje estructural

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ZaragozaLalo Arantegui no quita el pie del acelerador. Tras encarrilar el fichaje de Jaume Jardí para reforzar la delantera, el líder de la parcela deportiva del Real Zaragoza no se conforma. El dirigente aragonés asumió el cargo que anteriormente ocupaba Txema Indias con el objetivo de renovar la entidad blanquilla más allá del césped. Tras escasos días en el cargo, el director deportivo ha cerrado ya varios asuntos, oficializándose el último de ellos este mismo miércoles.

La cabeza visible de la dirección deportiva zaragocista está comenzando a deslizar su apuesta de futuro. Y lo cierto es que esta pasa por una importante reestructuración, así como cambios en el modelo que había implantado Txema Indias.

Lalo Arantegui quiere ampliar el radar maño en el mercado. Un radar más acorde a la realidad económica del club, a la espera de conocer si también de la deportiva. Para ello, tal y como avanza el medio riojano NueveCuatroUno, el director deportivo blanquillo ha cerrado el fichaje de Quique García.

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Lalo Arantegui cierra un fichaje estratégico en el Real Zaragoza

Este movimiento coincide con el anuncio oficial de la UD Logroñés. Allí, Quique García ejercía de director deportivo: "Quique García, hasta ahora director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés, ha decidido poner fin a su etapa en la estructura blanquirroja. El aragonés, de 42 años, llegó en mayo de 2025 y se encargó de construir el primer equipo para esta temporada 25-26. La entidad quiere agradecer su trabajo durante estos meses, y le desea lo mejor para sus próximos retos profesionales".

La razón de Quique no es otra que una llamada de Lalo Arantegui. El director deportivo blanquillo confirma así un nuevo modelo en el Zaragoza rodeándose de otra figura de peso que destaca por su gran conocimiento de la Primera y Segunda Federación. Una incorporación estratégica para continuar dando pasos hacia el Zaragoza del futuro.