Ángel Cotán 17 MAR 2026 - 13:23h.

El delantero cuenta con más propuestas

Lalo Arantegui se mueve por opciones de mercado y apunta el fichaje de Jaume Jardí en el Zaragoza

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ZaragozaEl Real Zaragoza remonta el vuelo en LALIGA Hypermotion y pelea por una salvación que, aunque muy complicada, tiene otro color. David Navarro calmó la incertidumbre con el banquillo maño y afrontará tan difícil tarea hasta final de temporada. Una buena noticia que permite a Lalo Arantegui dar pasos hacia el equipo que desea confeccionar con la confirmada apuesta por Jaume Jardí en ataque.

La semana arrancaba en Zaragoza con el fuerte interés del flamante director deportivo en el joven delantero de Gimnàstic de Tarragona. A sus 23 años, Jardí ha militado en las canteras de FC Barcelona y Real Madrid explotando en materia goleadora en el equipo catalán.

Su facilidad para ver portería y la capacidad para moverse por todo el flanco de ataque han motivado el interés de Lalo Arantegui, pero lo cierto es que se trata de una operación que se demorará en el tiempo y por la que el propio Jaume Jardí exige un requisito.

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Jaume Jardí y el requisito para fichar por el Zaragoza

Así lo avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com. El interés del Zaragoza en Jardí es real, pero ni mucho menos es una operación cerrada por parte de Lalo Arantegui. Tal y como se informaba el pasado lunes, Portugal tenía en su radar al delantero del Nàstic, siendo el União Desportiva de Leiria el equipo interesado desde la Segunda División lusa.

La citada fuente va más allá y también avanza el interés de otros equipos de LALIGA Hypermotion en el atacante de Reus como son Córdoba, Castellón y Ceuta. Por el momento, Jaume Jardí se enfoca en salvar a su equipo del descenso, pero la opción del Zaragoza le agrada.

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Eso sí, con una clara condición. Jardí quiere jugar en la categoría de plata, por lo que se decantaría por la propuesta blanquilla siempre y cuando consiga la permanencia este curso. El fichaje por el delantero del Nàstic se antoja toda una carrera de fondo.