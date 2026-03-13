El ejemplo familiar de David Navarro al valorar la mejoría del Zaragoza: "Ya no vuelve a pasar"

Pablo Sánchez 13 MAR 2026 - 10:13h.

El Zaragoza no cesa en sus profundos cambios: señala a Fernando López y tiene otro objetivo

Envía un mensaje a la afición para los partidos en el Ibercaja Estadio

Compartir







Después de días muy convulsos, el Real Zaragoza vuelve a afrontar un duelo de LALIGA HYPERMOTION con algo de ilusión. La victoria en Cádiz, con David Navarro en el banquillo, dio cierta esperanza en lograr la salvación, pese a que la distancia sigue siendo de seis puntos. Este fin de semana le toca medir sus fuerzas ante el Almería en el Ibercaja Estadio, un encuentro difícil pero al que los aragoneses llegan con la moral en mejor estado.

El técnico atendió este viernes a los medios para valorar cómo llega el equipo. Uno de los temas que analizó en profundidad fue la mejoría anímica de la plantilla. Tiene claro que es posible recuperar a los jugadores en este tramo final y puso un ejemplo familiar para corroborarlo.

"Cuando volvía a casa si no había conseguido la victoria era insorportable. Y con mi mujer muchas veces lo he hablado, la conciencia te come y vuelves a hacerlo. Te pones a trabajar con expertos para tener autocontrol. La mejoría es evidente pero leve. Y de repente un día vuelvo a mi casa a las 9 de la noche, dónde está el peque, se echó a dormir porque dice que como papá ha perdido me voy a la cama si no no lo voy a poder aguantar. Click, ya no vuelve a pasar. Fue un motivo tan potente que paf, ya no necesito hablar con nadie, ya se ha cambiado. Si Mario encuentra una situación de click, será él. Tiene muy buenas condiciones, él es un chico que le da muchas vueltas a las cosas y los pensamientos son los que dirigen nuestra vida. Es peligroso cuando los pensamientos te llevan hacia los problemas, las situaciones complicadas en vez de las soluciones. Es una situación del grupo en general, estás centrado en el montón de adversidades diarias y no te concentras en lo bueno que tienes, en tu potencial y en las soluciones".

La opinión de David Navarro

Un mensaje a la afición: "Nosotros lo podemos conseguir. Tenemos que sentirnos en casa porque es nuestra casa. Aunque en tu familia estés discutido con alguien, cuando entras en casa es tu casa y tiene que ser tu hogar. Tenemos que conseguir que sea nuestro hogar, donde nos encontramos cómodos, seguros. Tarazona, Utebo, se han conseguido resultados por encima de la espectativa. Recuerdo salir al campo en play off y decías vamos a ganar, te entraba una energía tremenda. Este es el camino. Es nuestro hogar y lo cuidamos. Cuando alguien viene a asaltar nuestro hogar, ahí vamos todos a por ellos. Mi mujer cuando se enfada conmigo me castiga con el silencio .Yo necesito sacar el enfado, al final estamos juntos porque te haces. Nos tenemos que hacer todos a todos".

Enfermería: "Voy a tocar madera. Sí que recuperamos gente. Se ha hecho un buen trabajo con ellos y los tenemos a disposición".