Ángel Cotán 16 MAR 2026 - 15:38h.

Futbolista que puede ocupar todo el flanco de ataque

Decimosexto entrenador destituido en LALIGA Hypermotion

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ZaragozaEl Real Zaragoza está inmerso en una profunda reestructuración institucional y deportiva que no le distrae en su complicada lucha por la salvación en LALIGA Hypermotion. Un amplio proceso de cambios que ha contado con una buena noticia y no es otra que la encarnada por David Navarro. El técnico pospone la búsqueda de un nuevo inquilino hasta el final de la temporada permitiendo así a Lalo Arantegui trabajar en otras cuestiones. Una de ellas es el futuro a corto-medio plazo y ahí emerge el nombre de Jaume Jardí.

Según avanza Mundo Deportivo, el flamante director deportivo blanquillo está interesado en la contratación de este prometedor atacante que milita actualmente en el Gimnàstic de Tarragona. Un movimiento que podría transformarse en el primer fichaje de Lalo en su regreso al Zaragoza aprovechando así toda una oportunidad de mercado.

Lalo Arantegui piensa en Jaume Jardí para el Zaragoza

A sus 23 años, el delantero catalán está cuajando un buen curso en lo individual en el Grupo 2 de la Primera Federación, pese a la complicada situación que atraviesa su equipo. Once goles y dos asistencias son los números de un atacante que también puede jugar de extremo por ambas bandas y que militó en las canteras de FC Barcelona y Real Madrid.

La citada fuente añade que el jugador ya rechazó una propuesta de salida en el pasado mercado invernal procedente de la Segunda División de Portugal. Ahora, aún centrado en la permanencia del Gimnàstic de Tarragona, Jaume Jardí vería con buenos ojos la propuesta zaragocista.

En el pasado, este joven delantero protagonizó un trasvase sonado entre merengues y azulgranas. Jardí terminó contrato en 2021 con el Barça y no dudó en firmar por el Madrid Castilla. Una vía de salida que podría repetir este verano, pues el goleador acaba contrato con el Nàstic en el próximo mes de junio, una oportunidad de mercado que medita aprovechar Lalo Arantegui. La operación encaja a la perfección en la nueva realidad económica del Real Zaragoza.