Cuántos puntos necesita el Real Zaragoza para lograr la salvación según el Big Data

Las dos victorias seguidas ante Cádiz y Almería aumentan sus opciones de permanencia

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El Real Zaragoza ha recobrado la ilusión, que no es poco viendo de dónde viene. Tras el segundo cambio de entrenador y con David Navarro confirmado en el banquillo hasta final de temporada, el equipo aragonés ha logrado dos victorias consecutivas que le permiten asomar un poco la cabeza en su lucha por la permanencia, pues hasta ahora estaba prácticamente sentenciado. Aún quedan 12 jornadas por delante y 36 puntos en juego y desde el Ibercaja Estadio empiezan a hacer cuentas.

Actualmente, el Zaragoza tiene 30 puntos y ocupa la 20ª posición. Tiene por delante al Huesca (31) y al Leganés (34), que marca la salvación a falta de 12 jornadas. Tras ganar al Cádiz y al Almería, se ha metido de lleno en la lucha por la permanencia. Sus próximos compromisos, eso sí, no serán nada sencillos: visitará al Dépor el sábado y recibirá al Racing la próxima semana.

Cuántos puntos necesita el Real Zaragoza para salvarse

Habitualmente, se suele decir que la permanencia en Segunda División ronda los 50 o 52 puntos. El pasado curso, sin ir más lejos, el propio Zaragoza acabó la temporada con 51 puntos, marcando precisamente los puestos de permanencia, aunque con bastante margen respecto al Eldense, el primer descendido con 45 puntos.

El Big Data apunta a una cifra bastante cercana. Según las predicciones de Driblab, los cuatro equipos que bajarán a Segunda son el Mirandés (predicción de 38 puntos), la Cultural Leonesa (39 puntos), el Zaragoza (44 puntos) y el Huesca (44 puntos), mientras que el primer equipo en salvarse sería el Leganés con una predicción de 50 puntos.

Es decir, que si el Zaragoza quiere lograr la permanencia tendría que superar esos 50 puntos que predicen del Leganés. Una tarea que, como es evidente, no es sencilla: los maños tienen actualmente 30 puntos, por lo que tendrían que lograr 21 puntos de los 36 que quedan en juego para alcanzar los 51. Y eso significa, traducido en resultados, firmar al menos seis victorias y tres empates en 12 partidos, unas cifras que ya no parecen tan complicadas como hace sólo diez días.