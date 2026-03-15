Pablo Sánchez 15 MAR 2026 - 22:33h.

El ejemplo familiar de David Navarro al valorar la mejoría del Zaragoza: "Ya no vuelve a pasar"

Dos victorias consecutivas para los blanquillos

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El Real Zaragoza de David Navarro está dispuesto a resucitar. Las dos victorias consecutivas que suma son buena prueba de ello. Los blanquillos están a cuatro puntos de la salvación después de un durísimo último triunfo frente al Almería. Un duelo que dejó cierta polémica tras el pitido final con el técnico blanquillo como protagonista.

David Navarro soltó un par de frases al llegar a la sala de prensa que sentaron mal a un buen sector del club almeriense. "¿No ha venido de Almería nadie? ¿No son tan grandes?" Expresó el técnico ante los medios presentes. El míster, después de ver cómo han sentado sus declaraciones, rectificó emitiendo un comunicado de disculpa en las redes sociales.

"Quería pedir disculpas a la UD Almería y a toda su afición por unas palabras fuera de micrófono y de contexto tras el partido en el Ibercaja Estadio. Se trató de unas palabras finales de una conversación externa privada fruto de la adrenalina de ese instante que, insisto fuera de contexto, pueden interpretarse de una manera que no pretendía. En ningún momento quise molestar a una entidad ni a una afición que siempre han mostrado respeto hacia el Real Zaragoza. Aprovecho también para desear mucha suerte a la UD Almería y a su gente en este tramo final de temporada, reiterando mis disculpas si alguien se ha sentido molesto u ofendido por ese desafortunado comentario".

El Zaragoza se aferra a la vida

El Real Zaragoza sumó este sábado tres puntos vitales en su lucha por la permanencia con su victoria ante el Almería (2-0), un rival muy superior sobre el papel, pero que cayó en el Ibercaja Estadio víctima de la intensidad y el coraje que mostró el conjunto local.

La emoción volvió al Ibercaja Estadio, primero, con el gol que metió Rober en el minuto 80 tras una magnífica acción individual y luego, con la tensión que volvió a disparar Daniel Palencia al anular en un principio el tanto y, luego, al darle validez tras su consulta en el VAR. El hogar provisional zaragocista estalló en alegría cuando se confirmó el 1-0, aunque todavía quedaban cuatro minutos por jugar, más lo que decidiera alargar el colegiado, ante todo un Almería.

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Pero con la grada completamente volcada en apoyar a su equipo durante los ocho minutos añadidos, Dani Gómez sentenció el partido con su gol en el 96 para rubricar una victoria que da tres puntos fundamentales a un Zaragoza que empieza a creer en su salvación.