Ángel Cotán 19 MAR 2026 - 09:21h.

El director deportivo zaragocista desliza sus planes de futuro

Lalo Arantegui cierra un fichaje estratégico y apuesta por un nuevo modelo en el Zaragoza

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ZaragozaTodo gira en torno a Lalo Arantegui. La llegada del flamante director deportivo ha generado un nuevo ambiente en un Real Zaragoza que está dispuesto a pelear hasta el final por la permanencia. La afición sigue discrepando con la planta noble, pero el ejecutivo aragonés rebaja la tensión con sus esperanzadores planes de futuro basados en la cantera, aunque también con fichajes.

El líder de la parcela deportiva, tras sus primeros días en el cargo, ha concedido una entrevista a El Periódico de Aragón. Allí, Arantegui compartió los dos escenarios que tiene en mente con el futuro de la primera plantilla zaragocista, aunque también respondió a otro asunto que preocupa entre la hinchada blanquilla.

Sobre la influencia del Atlético de Madrid en el Zaragoza se ha hablado mucho. Figuras como la de Fernando López, cuya continuidad más allá de la presente temporada no está garantizada, han quedado muy señaladas. Lalo confirma que, al menos desde su llegada, no ha contactado con ninguna persona del club colchonero: "Con sinceridad, mi interlocutor es Juan Forcén y Jorge Mas y, a día de hoy, todavía no he hablado con nadie del Atlético de Madrid".

Los dos escenarios de Lalo Arantegui con la plantilla del Zaragoza

La realidad deportiva del Zaragoza cambiará mucho en caso de permanencia o descenso. Si ocurre lo primero, Arantegui reconoce que apurará hasta final de curso para tomar decisiones: "No me lo he planteado. Sí que hay algunos que terminan contrato y no hemos abordado nada con nadie, pero ahora son todos importantes . Veo al grupo muy metido, los que juegan y los que no juegan, sabiendo la situación en la que estamos y que necesitamos todos de todos. A lo mejor hay alguno que no ha tenido participación hasta ahora y te marca el gol de la permanencia, con lo cual ahora mismo son todos importantes y no nos planteamos nada porque no hemos iniciado ningún proceso de renovación. Cada semana es una final para nosotros y eso es lo único que nos preocupa".

No obstante, si el club blanquillo cae al infierno del fútbol no profesional, la plantilla sí sufriría grandes cambios de manera obligada: "En un caso de descenso sería una plantilla prácticamente en blanco. Quitando a esos jugadores canteranos, prácticamente ningún jugador tiene contrato con el Real Zaragoza".