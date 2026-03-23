Ángel Cotán 23 MAR 2026 - 23:18h.

El ahora entrenador reconoce que fue uno de los momentos más bonitos de su carrera

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ZaragozaJavi Moreno busca su camino en los banquillos, aunque sigue lanzando la vista atrás para recordar su grandes hazañas como jugador. El que fuera delantero centro anotó goles de todos los colores, pero en el Real Zaragoza recuerdan una celebración en concreto. Ante el Valencia CF, el exjugador de Silla fue protagonista para la conquista de la Supercopa de España. Aunque su pospartido se alargó más de la cuenta.

El que fuera jugador zaragocista repasó su carrera en una interesante charla concedida al podcast Offsiders. Allí, Javi Moreno afirmó que aquella noche ante el equipo che vivió uno de los momentos más bonitos de su carrera deportiva.

Javi Moreno desvela un consejo del Zaragoza por su icónica brecha

El ahora entrenador lanzó la vista atrás y recordó su mítico gol en la Supercopa de España de 2004: "Salgo cedido a Zaragoza, que por cierto, es el único título que tengo. La Supercopa de España y da la casualidad que la gano en mi tierra, con mi familia, mis amigos y meto el 1-3. La verdad que, después de ser internacional, tener esa sensación de meter el gol... Encima, la imagen del gol... porque se me abre la ceja, empiezo a sangrar y tener esa sensación cada vez que lo veo en el vídeo... Qué bonito. Fue una de las experiencias más bonitas que he tenido".

En ese momento, Javi Moreno solo pensaba en la alegría de anotar un gol capital, pero cuando ya acabó el encuentro recibió el consejo de uno de sus compañeros. El exfutbolista recuerda con cariño la advertencia de otro jugador zaragocista que sufrió un percance aquella noche: "El Valencia nos había ganado 0-1 en Zaragoza y fuimos allí y ganamos 1-3. Y la verdad que fue muy bonito, una sensación muy especial. Además me acuerdo que me abrí la ceja y vino un compañero y me dijo 'que no te cosa el médico, que te va a hacer una herida'. Y no me cosió, eh. Me cosió mi excuñada a las 3 de la mañana por ahí después del partido a las cuatro o cinco horas, allí en casa. Era médica y me puso creo que fueron cinco puntos en la ceja".