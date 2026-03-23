Fran Fuentes 23 MAR 2026 - 14:37h.

Los dos encargados de salvar al conjunto blanquillo comparten barrio en una conocida urbanización de Zaragoza

Lalo Arantegui apuesta por dos fichajes de la casa a la espera de solventar un obstáculo en el Zaragoza

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David Navarro tratará de salvar al Real Zaragoza de un descenso que parecía imposible de evitar. Sin embargo, el equipo ha escalado posiciones y se encuentra a seis puntos de salir del hoyo. En este sentido, su binomio con Lalo Arantegui, que ya trabaja de cara al próximo curso, será clave para el devenir de la entidad, sea en LALIGA HYPERMOTION o en Primera Federación. En este sentido, son dos zaragozanos al frente del club del escudo del león a quienes les duele la entidad y que son gente de la casa. Sin embargo, ahora se ha dado a conocer una nueva circunstancia, una casualidad que les une más de lo que incluso muchos podrían pensar en primera instancia. Y es que son vecinos en la ciudad.

Así lo ha revelado el propio David Navarro, en una entrevista concedida en el programa La Jornada, de Aragón TV: "A Lalo le conozco desde que todavía era jugador. Somos vecinos, pero nunca habíamos trabajado juntos", reconoce. Eso sí, más allá de esta casualidad, cree que la comunicación en estos primeros compases de ambos al frente del equipo están siendo bastante fluidos: "Hablamos con total normalidad. Me gusta escuchar a la gente de fútbol que tengo cerca. Hay una comunicación fluida y estamos todos súper identificados en que vamos a sacarlo adelante", reflexiona.

En este sentido, David Navarro tiene muy claro que todos los años le toca a uno pasar por una situación similar a la del Zaragoza: "Todos los años hay un equipo que se derrumba. Todo lo que sea hacer cuentas, termina en rosarios. Nosotros debemos centrarnos en nuestro camino, que es ganar el siguiente partido", explica. Aunque, eso sí, tiene claro que, para los puntos que sean, primero hay que ganar los tres siguientes: "No sé cuántos nos harán falta. Con 30 puntos está claro que no nos salvamos. Pero para llegar a X puntos, primero hay que pasar por llegar a los 33. No quiero saber cuál es el siguiente partido", afirma.

De este modo, David Navarro deja claro que no hay más camino que el cortísimo plazo. Ir haciendo las cosas bien día a día para que los resultados de hoy permitan la salvación de mañana. Con apenas once partidos más en juego, o lo que es lo mismo, 33 puntos, todavía hay tiempo para darle la vuelta a la situación. Aunque el cambio empieza por hoy, no por mañana.