Ángel Cotán 24 MAR 2026 - 09:13h.

El portero se incorpora con su selección

Ionut Radu jugó media hora lesionado y se lo llevan a caballito sin poder andar

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VigoUn auténtico notición. Tras generar mucha incertidumbre en las últimas horas, el Celta de Vigo calma el ambiente. Ionut Radu sembró el pánico entre la hinchada celeste, pero una vez realizadas las pruebas pertinentes, la situación ha cambiado radicalmente. Tal y como informa la entidad olívica, el portero no sufre ninguna dolencia.

Citado por la selección de Rumanía, el guardameta celeste estaba a la espera de conocer el alcance de su lesión para viajar de cara a los compromisos ante Turquía por la repesca del Mundial. El Celta, a través de un comunicado oficial, confirma la buena noticia.

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El Celta descarta cualquier lesión de Ionut Radu

Este es el nuevo parte médico que ha emitido la entidad viguesa este martes: "El portero celeste presenta una contusión en el gemelo sin evidencia de lesión muscular. Se descarta cualquier daño estructural y viajará con la selección nacional de Rumanía. ¡Buena suerte, Radu!".

Entre la hinchada celeste se respiraba un alto grado de preocupación. Con el Celta metido de lleno en la pelea por esa quinta posición que apunta a dar el premio de la UEFA Champions League y con los cuartos europeos en el horizonte, Claudio Giráldez podía perder en un tramo importantísimo del curso a su guardameta titular.

Un hipotético que no se cumplirá. Desde su llegada a Balaídos, Ionut Radu lo ha jugado prácticamente todo. En LALIGA EA Sports, el rumano ha defendido la portería del Celta en un total de 29 jornadas encajando 35 goles y dejando a cero su puerta en ocho encuentros. En la Europa League, el guardameta fue titular en diez encuentros dejando su portería a cero en dos ocasiones y encajando un total de diez tantos.