Fran Fuentes 22 MAR 2026 - 18:56h.

No pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie

Claudio Giráldez no cae en la trampa de hablar de la Champions League: "¡Te la pillé!"

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El Celta de Vigo tuvo una mala noticia más allá de la derrota frente al Deportivo Alavés y de la mala segunda parte de los de Claudio Giráldez. Y es que Ionut Andrei Radu se retiró lesionado del césped de Balaídos, sin poder marcharse por su propio pie y teniendo que ser asistido. Al portero rumano se lo tuvieron que llevar a caballito del campo porque no podía ni tan siquiera caminar, cojeando de su pierna derecha y entre evidentes gestos de dolor.

De este modo, el jugador celeste sufrió una molestia evidente en mitad del partido. Y es que, tras intervenir con éxito en una acción ofensiva del Alavés, tiró el balón fuera y pidió las asistencias médicas. El portero se tiró rápidamente al suelo y los servicios médicos del club entraron a atenderle rápidamente para ver qué le pasaba. Iván Villar se puso a calentar ante lo que pudiera pasar, aunque finalmente Andrei Radu decidió mantenerse sobre el campo y no perjudicar a los suyos con un cambio inesperado.

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Así las cosas, habrá que esperar a las primeras exploraciones para conocer el alcance de su lesión. Por fortuna para el club celeste, ahora viene el parón de selecciones. Si tiene algo más o menos grave, se entiende que no viajará con su selección nacional en esta fecha FIFA, que durará desde el 23 al 31 de marzo. Algo más de una semana de margen para recuperarse, en caso de que se trate de unas molestias leves. Si es algo más grave, Claudio Giráldez tendrá que tirar de Iván Villar en un momento clave de la temporada. Mientras, el club no ha revelado más detalles, solo que se trata de una "lesión en el gemelo derecho" y que queda pendiente de evolución. Es posible que se conozcan más detalles en los próximos días, tras las pruebas de diagnóstico.

Sobre la situación del portero rumano lo valoró Claudio Giráldez en sala de prensa: "Hemos tenido la situación de Radu que nos ha incomodado muchísimo. Nos ha hecho dudar todo el rato los cambios porque podía irse Radu del campo y quedarnos sin un cambio ahí. Tenía una molestia en el gemelo. El gemelo. Tuvo un golpe, y luegi notó un pequeño pinchacillo. Él decía que podía seguir, que podía continuar, pero la sensación no era buena. Entre que el equipo ya estaba con muchísimas dudas, hemos dudado hasta del nombre que teníamos cada uno de nosotros, no quería cambiar la portería también", comentó.