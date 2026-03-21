Alberto Bravo 21 MAR 2026 - 16:33h.

"Vamos a tener los pies en el suelo, de verdad. Ya tendremos tiempo para soñar", insistió el técnico

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VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, avisó a sus jugadores de que deberán estar "muy bien" para derrotar este domingo, a un Deportivo Alavés que ha hecho "dos muy buenos partidos" desde la llegada de Quique Sánchez Flores a su banquillo, pese a que solo sumó un punto ante Valencia y Villarreal. Una victoria daría a los celestes la permanencia en LALIGA EA SPORTS y les situaría en la lucha por la quinta plaza, que con casi total seguridad dará una plaza para la Champions League. El técnico porriñés no quiso caer en la trampa de hablar de esa posibilidad: "Te agradezco el giro a la pregunta, pero te la pillé, te la pillé. Me voy a lo mismo: vamos a tener los pies en el suelo, de verdad".

Del duelo ante el Alavés aseguró que "será un partido en que el necesitaremos salir de la presión que nos van a hacer, por momentos, en avanzado. Habrá que tener paciencia para atacar un bloque bajo muy ordenado, para atacar a un rival tiene muchas armas difíciles de contrarrestar".

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En rueda de prensa, dijo que es "fundamental" que sus jugadores se centren en el duelo de mañana y tengan "los pies en el suelo" porque delante tendrán a un rival que les pondrá "las cosas muy caras" como ya hizo ante los dos equipos valencianos. En este sentido, dijo que "en cuanto al dibujo ofensivo" el sistema de Sánchez Flores es "parecido" al que utilizaba el Chacho Coudet porque el técnico argentino "estaba jugando casi con una salida de tres, con Jonny como tercer central, y Quique es un dibujo con una línea más clara de tres con los mismos hombres".

"Sabemos que la idiosincrasia del Alavés es ser un equipo agresivo, aguerrido, que es capaz de apretar en avanzado pero también encerrarse muy bien, que maneja muchas situaciones de juego sobre últimos con Boye y Toni, jugadores que son peligrosos ahí", analizó.

Giráldez, además, apuntó que el conjunto vasco tiene jugadores "de uno para uno" en la banda derecha y otros "más centradores" en la izquierda, por lo que a nivel defensivo necesitarán estar sólidos para contrarrestar las armas ofensivas del rival. Carlos Domínguez, ante las ausencias de Carl Starfelt y Marcos Alonso, apunta ser titular: "Es una de las opciones, evidentemente. Jugó un muy buen partido contra el Girona. Es verdad que no ha tenido la continuidad que nos gustaría a todos y a él este año".

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"El Alavés es un rival muy rocoso, muy difícil de hincarle el diente", incidió el técnico del Celta, quien confía en aprovechar "la inercia" del triunfo europeo ante el Olympique de Lyon para sumar tres puntos que le permitan sellar su permanencia "virtual" en LaLiga. "Tenemos que sumar 43 puntos y luego pensaremos en las motivaciones que tenemos hacia arriba, que son muchas y nos llevan a que el día a día sea tan bueno y el vestuario esté tan unido y motivado. Os aseguro que siempre vamos a querer más", aseveró.

Claudio Giráldez quiso seguir lanzando un mensaje de prudencia al ser cuestionado por las opciones del Celta de jugar la Champions League la próxima temporada si termina en quinta posición: "Vamos a tener los pies en el suelo, de verdad. Los partidos, las eliminatorias cambian en un segundo, en una decisión de un árbitro, de un jugador, en un acierto o un error de un entrenador, y creo que queda mucha tela por cortar y tenemos que ir paso a paso, y de verdad creo que es el momento en el que más centrados tenemos que estar en el presente".

"Tenemos ya tiempo a soñar, a imaginar, y creo que ahora mismo es fundamental que nos centremos en el partido del Alavés y que tengamos todos los pies en la tierra y sepamos la dificultad que tiene para nosotros competir contra cualquier equipo, pero que también sepamos que podemos competir contra cualquier equipo", concluyó Claudio Giráldez.

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