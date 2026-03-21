Alberto Bravo 21 MAR 2026 - 11:31h.

Ante el Frigurgo el Big Data coloca al Celta favorito con un 67,6% de opciones de pasar a semifinales

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VigoEl Big Data, tras la celebración de los octavos de final de la Europa League, sitúa al Celta de Vigo como el cuarto favorito para alzarse con el título en la final de Estambul por detrás de Aston Villa, Porto y Nottingham Forest. Desde el Laboratorio de ElDesmarque hemos acudido a los datos de Drbilab para conocer las opciones de los de Claudio Giráldez de cara al torneo continental.

El Celta de Vigo se medirá al Friburgo alemán en los cuartos de final de la Europa League. El conjunto de Julian Schuster eliminó al Genk con una contundente goleada en la vuelta, un 5-1 tras haber perdido 1-0 en el encuentro de ida. En la Bundesliga, con su fútbol rocoso y poco atractivo, marchan octavos con 34 puntos en 26 jornadas.

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El Big Data da al Celta un 67,6% de eliminar al Friburgo y pasar a las semifinales de la competición. En semifinales se tendrían que enfrentar al ganador de la eliminatoria entre Sporting de Braga y Real Betis. Los de Manuel Pellegrini, según los datos que coteja Drbilab tienen un 68,6% de opciones de eliminar a los 'Guerreiros do Minho'.

El Celta tiene un 24% de opciones de meterse en la final mientras que a los béticos este porcentaje baja hasta el 18,9%. El Sporting de Braga, al que ya colocan como eliminado en cuartos de final, solo tiene un 5,4% de acceder a la final.

Para alzarse con el título en Estambul, si la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán no obliga a cambiar de escenario, el Celta es el cuarto favorito con 9%. El Aston Villa de Unai Emery es el gran favorito con un 51,2% de opciones de ganar la Europa League.

Le sigue el Oporto con un 17,2% y en tercera posición, con un 9,2%, está el Nottingham Forest al que, sin embargo, lo coloca solo con un 37,2% de acceder a semifinales al enfrentarse al Oporto. Por detrás está ya el Celta con ese 9% dejando al Real Betis con un 6,8%. A Bolonia, Friburgo y Sporting de Braga apenas le conceden opciones.