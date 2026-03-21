Alberto Bravo 21 MAR 2026 - 13:34h.

Miguel Román, Matías Vecino, Ilaix Moriba, Marcos Alonso y Carl Starfelt son las ausencias

Matías Vecino sufre una rotura fibrilar miofascial en el sóleo de su pierna izquierda

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VigoEl Celta de Vigo ha hecho pública la convocatoria con la que se medirá al Deportivo Alavés este domingo, en el estadio de Balaídos a las 16.15 horas, con motivo de la disputa de la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS. Claudio Giráldez ha confeccionado una lista de convocados de 24 jugadores en la que destacan las ausencias de Miguel Román y Matías Vecino por lesión. Tampoco está Ilaix Moriba, que tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas. En su lugar entra Andrés Antañón, como ya sucedió en el partido de Europa League ante el Olympique de Lyon.

El técnico celeste ha apostado por seguir contando con el joven internacional español sub 19. Junto a Fer López y Hugo Sotelo son los tres futbolistas que tiene Claudio Giráldez para llevar la manija del equipo ante el Alavés.

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Claudio Giráldez tiene el problema de poder confeccionar el mediocampo por las bajas de Miguel Román, que se pierde el resto de la temporada por una fractura en el pie izquierdo, y de Matías Vecino. El uruguayo sufre una rotura fibrilar miofascial en el sóleo de su pierna izquierda que le apartará de los terrenos de juego entre dos y tres semanas. Sin Ilaix Moriba se suman a la convocatoria Manu Fernández y Yoel Lago, que en su periodo de formación han jugado en mediocampo.

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Se quedan fuera de la lista Marcos Alonso y Carl Starfelt. Los dos centrales descasarán tras el partido al llegar "muy justos al partido" tras el encuentro disputado en Lyon como reveló Claudio Giráldez al destacar que ambos jugadores ni siquiera se entrenaron este sábado en Afouteza. Joseph Aidoo y Carlos Domínguez apuntan al once. El técnico deberá realizar un descarte antes del partido ante el Alavés.

Lista de convocados

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Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal.

Defensa: Javi Rueda, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Manu Fernández, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic.

Mediocampo: Hugo Sotelo, Fer López, Andrés Antañón.

Delantera: Iago Aspas, Pablo Durán, Franco Cervi, Ferrán Jutglá, Williot Swedberg, Borja Iglesias, Hugo Álvarez, Jones El-Abdellaoui.