Alberto Bravo 21 MAR 2026 - 15:24h.

El Celta es el único equipo europeo que jugará el domingo antes de medirse al Friburgo

Friburgo-Celta, horarios de la eliminatoria de los cuartos de final de la Europa League

Compartir







VigoEl Celta de Vigo es el único equipo de los seis supervivientes europeos que jugará la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS en domingo. LALIGA ha modificado el horario del Real Betis-Espanyol adelantándolo al sábado 4 de abril a las 18.30 horas. Al Celta, tal como desveló Claudio Giráldez, se le negó que su encuentro ante el Valencia también se jugase el sábado. Los vigueses, el equipo que sistemáticamente descansa menos de todos los europeos, ha vuelto a ser ninguneado por LALIGA.

El técnico celeste evitó pronunciarse de manera clara. Se mordió la lengua y retrasó su respuesta a la rueda de prensa posterior al partido de Liga ante el Deportivo Alavés. "Hemos solicitado por activa y por pasiva el cambio, no nos lo han concedido. Entiendo que tendrán sus motivos. Mi opinión al respecto prefiero darla cuando pase el partido del Alavés. Hoy es el día de hablar del Alavés. Eso nos queda lejos", dijo Claudio Giráldez.

PUEDE INTERESARTE El Celta condena el lanzamiento de bengalas de su afición en el estadio del Olympique de Lyon

Quiso Claudio Giráldez no elevar el tono de sus críticas: "Hay un parón en el medio, hay muchos días para ese partido y siempre que se habla de un horario de, de LALIGA o de la Federación o del estamento arbitral, todo se magnifica. No hay que dramatizarlo ni darle más importancia ahora mismo. Solo quiero que estemos centrados todos en el partido del Alavés, en la importancia que tiene este partido, en que puede haber muchos agentes que nos nos hagan perder el foco de la importancia del partido de Alavés".

PUEDE INTERESARTE El Big Data coloca al Celta en semifinales y como cuarto favorito para ganar la Europa League

"Me gustaría que solo hablásemos del Alavés, daré mi opinión en el post o en otro día", agregó Claudio Giráldez sobre la negativa de LALIGA a cambiar el horario del partido que el Celta deberá disputar en Mestalla. En el plano positivo el técnico tendrá un día más para recuperar a los seis internacionales que están citados por sus selecciones para el parón de selecciones del mes de marzo.