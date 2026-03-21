Alberto Bravo 21 MAR 2026 - 16:09h.

Claudio Giráldez no tiene por lesión a Miguel Román, Matías Vecino e Ilaix Moriba

Lesión de Ilaix Moriba: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Celta

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VigoEl mediocampo del Celta de Vigo se resquebraja por momentos. De los cuatro mediocentros a disposición de Claudio Giráldez solo uno está sano, Hugo Sotelo. Miguel Román se pierde lo que resta de temporada. Ilaix Moriba y Matías Vecino también están lesionados pero se cuenta con ellos en abril. Fer López se va a tener que adaptar a jugar por el medio pero Claudio Giráldez también mira al Celta Fortuna. Andrés Antañón es uno más estos días en el primer equipo. Mientras tanto Hugo Burcio ha recibido el alta médica volviendo a jugar este viernes ante el Arenteiro.

"Antañón, es el que más sesiones ha hecho con nosotros últimamente. El otro mediocentro natural es Burcio y se reincorporó ayer de la lesión. David de la Iglesia también está lesionado con el Fortuna", explicó Claudio Giráldez este sábado en sala de prensa. El joven vigués, internacional sub 19, podría ser este domingo titular ante el Alavés para dar descanso a Fer López, que suma muchos minutos en los últimos partidos.

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En el caso de Hugo Burcio, que ya ha debutado este año con el Celta, explicó el entrenador que "necesita tener participación con el Fortuna y encontrarse cómodo ahí para poder estar con nosotros. Ya ha estado con nosotros, creo que no es raro el cambio ahora mismo, pero creo que más que el cambio es que él se encuentre bien, es un jugador muy físico, como bien sabéis, y creo que tiene que tener buenas sensaciones".

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"Ha venido de una lesión bastante larga para un jugador que estaba jugándolo todo y creo que necesita esa continuidad, el estar a gusto con su participación en el Fortuna para que pueda participar con nosotros, pero, evidentemente, lo tenemos controlado y, como ya hemos demostrado, es un jugador de futuro para nosotros y ojalá pueda remitir esas molestias y estar cómodo él para ser una ayuda en el presente", añadió Claudio Giráldez.

Será el porriñés el que deba gestionar un mes de abril muy cargado de partidos con la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo. Matías Vecino no estará ante el Valencia con casi total seguridad. Sí podría llegar Ilaix Moriba. Si el hispano guineano llega a tiempo al duelo de Mestalla Claudio Giráldez verá como sus problemas se alivian de manera notable.