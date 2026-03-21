Alberto Bravo 21 MAR 2026 - 15:42h.

Apunta a ser baja con Guinea pero podría llegar a tiempo para el partido ante el Valencia

Lesión de Matías Vecino: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Celta

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VigoLas pruebas médicas que le han realizado a Ilaix Moriba han revelado que el centrocampista guineano sufre una "tendinopatía en el rotuliano de la rodilla derecha", informó este sábado el Celta de Vigo. El jugador ya no podía jugar este domingo ante el Deportivo Alavés al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas.

Una lesión que podría impedirle viajar con su selección para disputar los amistosos contra Togo, en Rabat el próximo 27 de marzo, y Benín en Casablanca cuatro días después. Ilaix Moriba, que no acudía a un partido con su equipo nacional desde septiembre de 2024, fue citado en esta ocasión por el portugués Paulo Jorge Ribelio, quien premió al jugador por su gran temporada con el Celta.

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La baja de Moriba es un serio contratiempo para Claudio Giráldez, que también ha perdido por lesión a Miguel Román y al uruguayo Matías Vecino. El de Ponteareas, con una fractura en el pie izquierdo, es baja para toda la temporada. El charrúa, tal como ha podido conocer ElDesmarque está descartado para el partido de Liga ante el Valencia. Es prácticamente imposible que llegue a tiempo para el domingo 5 de abril.

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Sí podría estar Ilaix Moriba en Mestalla. Claudio Giráldez explicó en sala de prensa que su jugador "está sancionado, aparte también con alguna molestia del partido del otro día, por lo que, aunque no esté sancionado, va a llegar también muy justo".

Hugo Sotelo y Fer López, junto a Andrés Antañón, son los centrocampistas que deberán llevar la manija del Celta de Vigo este domingo ante el Alavés. Claudio Giráldez también piensa en alternativas como Álvaro Núñez, que ya jugó en mediocampo con el Elche, u Óscar Mingueza. En segundo plano están opciones como Yoel Lago o Manu Fernández.