Alberto Bravo 22 MAR 2026 - 08:56h.

Se medirá al conjunto alemán, que remontó la eliminatoria ante el Genk con cinco goles en su estadio

Friburgo-Celta, horarios de la eliminatoria de los cuartos de final de la Europa League

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VigoEl Celta de Vigo se medirá en los cuartos de final de la Europa League al Friburgo alemán tras eliminar a uno de los grandes favoritos de la competición, el Olympique de Lyon. El Friburgo remontó, con un contundente 5-1 en el Europa-Park Stadion, el gol de desventaja con el que había llegado del partido de ida ante el KRC Genk. Los vigueses se han hecho con el factor campo al eliminar al cuadro francés pero son los alemanes quienes quedaron en mejor posición en la fase de liga al sumar 17 puntos terminando en séptima posición por los 13 puntos que lograron los de Claudio Giráldez.

Los de Julian Schuster vencieron en cinco partidos, sumaron dos empates y solo cedieron una derrota, ante el Lille. Vencieron a Basilea, Utrecht, Niza, Red Bull Salzburg y Maccabi Tel-Aviv. Empataron ante Bolonia y Viktoria Plzeň. Un calendario más sencillo que el celeste al haberse medido a cinco equipos que quedaron entre la posición 30 a la 36.

"Desde que tocó estar en esta eliminatoria no hemos visto nada del Friburgo. Dos días después jugamos contra el Alavés y creo que solo tenemos que centrarnos en el Alavés, tenemos una semana de parón", explicó Claudio Giráldez sobre un equipo que destaca por los pocos goles que recibe en contra.

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Recordó el técnico que "nos ha coincidido ver algún partido del Friburgo cuando analizamos Stuttgart y cuando analizamos Bolonia, que habían jugado contra ellos previamente; luego jugó contra Lille y Niza, pero ya habíamos jugado nosotros contra Lille y Niza, un par de partidos vistos de ellos, pero no tenemos un conocimiento tan grande como para poder opinar ahora ni creo que sea el momento".

Bromeó señalando que "te puedo hablar de lo que quieras del Alavés, de todo lo que hemos desmenuzado de Quique y de cualquier jugador del Alavés, y tenemos que estar centrados en eso todos". Ya en serio destacó del Friburgo que "si están en cuartos de final y han sido líderes de esta competición durante un tiempo y son tan potentes como para meter cinco en una eliminatoria de octavos de final, es que va a ser muy complicado".

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Sobre el dinero generado por el Celta en la Europa League, alrededor de 18 millones de euros tras sumar 2,5 millones por el pase a cuartos de final, confesó que "no sabía ni lo que ganábamos". "Cuanto más pasamos, evidentemente sabemos que ganamos más, igual que cuanto más ganemos y cuanto más alto quedemos en la clasificación de Liga, es así", agregó.

"No pienso en eso ahora mismo, no estoy pensando en nada que tiene que ver; hay otras partes de este club que se dedican a eso y nosotros estamos centrados en lo deportivo", dejó claro un Claudio Giráldez que sí sabe que antes del 30 de junio el Celta deberá acometer ventas de jugadores para cubrir el presupuesto. De los 32 millones previstos se ha bajado esta cantidad a unos 15 millones, la cifra podría ser mucho menor si el equipo sigue avanzando rondas en la Europa League.