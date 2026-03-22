Alberto Bravo 22 MAR 2026 - 18:29h.

El Celta se puso 3-0 en el marcador y acabó perdiendo 3-4 ante un Alavés que no se rindió

El uno a uno del Celta ante el Alavés: cinco suspensos en una segunda mitad de pesadilla

Compartir







VigoIncreíble e imposible de explicar lo sucedido en Balaídos. El Celta de Vigo bordó el fútbol poniéndose 3-0 en el marcador tras arrollar a un Deportivo Alavés que se encontró en el descuento con un gol fruto de la relajación celeste. Toni Martínez daba alas a los de Quique Sánchez Flores. Salió con todo el cuadro babazorro para una segunda parte en la que fueron ellos los que destrozaron a los de Claudio Giráldez. Errores infantiles y una actuación terrible de toda la zaga acabaron con un Celta que además vio como Miguel Sesma les birlaba un gol obra de Javi Rodríguez, que hubiese supuesto el 4-2. Ya en el descuento Sivera sacó una mano providencial para evitar el 4-4 a cabezazo de Carlos Domínguez.

Con la arlequinada en homenaje a la Reconquista de Vigo arrancaba el Celta su duelo en Balaídos. Antes los vigueses habían vuelto a expulsar a las tropas francesas como el 28 de marzo de 1809. Claudio Giráldez, tras darle un nuevo triunfo a la ciudad frente a un rival galo este pasado jueves, apostaba por nuevo soldados para una nueva batalla ante el aguerrido Deportivo Alavés.

El técnico apostaba por Óscar Mingueza en el pasillo central junto a Hugo Sotelo. Álvaro Núñez se iba al perfil zurdo de carrilero dejando a Hugo Álvarez libertad para atacar por el costado para atacar. Jones El-Abdellaoui se iba al perfil diestro con toda la banda para él ya que Ferrán Jutglà se metía detrás de Borja Iglesias casi como un segundo delantero. Así buscaba el porriñés desenmarañar el entramado defensivo de Quique Sánchez Flores.

Casi lo consigue al cuarto de hora con una internada y pase al espacio de Jones a Borja Iglesias. Sivera atajó el remate del Panda. La resistencia babazorra no aguantó mucho más. Pase de Javi Rodríguez a Ferrán Jutglá y balón al fondo de las mallas. El tercero de la semana para un jugador que ha recuperado la sonrisa. En el 27' el Celta dejaba el partido listo para sentencia. Asistencia de Ferrán Jutglà y gol de Hugo Álvarez. Los de Sánchez Flores se descosían atrás incapaces de entender cómo se había plantado el Celta en ataque.

PUEDE INTERESARTE Balaídos recrea A Reconquista expulsando a los franceses como en 1809

Los vigueses arrollaban a su rival. Ferrán Jutglà se disfrazaba de Iago Aspas para hacer el 3-0. Jugada en solitario, yéndose de Pacheco y Jonny Otto para encajar en la cepa del poste el balón. Nada pudo hacer Sivera para evitar el tanto. Solo la relajación, fruto de lo cómodo que estaba siendo el partido, permitió al Alavés hacer el 3-1 en el descuento. Centro de Ángel Pérez que se pasea hasta el segundo palo. Toni Martínez llega antes que Aidoo y remata a placer.

Buscaba rearmarse Quique Sánchez Flores para la segunda mitad. Cuádruple cambio em los suyos. Entraban Guridi, Diabate, Denis Suárez y Abde Rebbach. El Alavés quería morder y el Celta parecía querer dejar pasar los minutos. Puesta en escena terrible de los vigueses, sin tensión, y gol de Ángel Pérez tras un doble error de Hugo Álvarez y Carlos Domínguez. Imposible decir cuál de los dos es peor. Se metía en el partido el conjunto babazorro en dos regalos celestes.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Alavés en Balaídos, con seis suspensos y dos sobresalientes

Claudio Giráldez se veía obligado a reaccionar ante tal sangría. Fer López y Sergio Carreira entraban por Álvaro Núñez y Óscar Mingueza. Pudo abrir de nuevo una brecha en el marcador el conjunto hoy arlequinado. Arrancada de Javi Rodríguez que choca en buena lid con Rebbach. Zapatazo y gol. Miguel Sesma señaló una inexistente falta del local anulando el tanto ante la incredulidad de Balaídos. El VAR no llamó al riojano para revisar su decisión aumentando aún más el enfado local.

Cerca del 70' el técnico porriñés introducía a Pablo Durán y Javi Rueda. Músculo para contener a un Alavés lanzado a por el empate. Lo tuvo Diabate con un disparo cruzado ante la pasividad de la zaga celeste. Tras haber arrollado a su rival en la primera mitad nadie se podía imaginar todo lo que le iba a tocar sufrir al Celta. Toni Martínez, desde la frontal tras una gran acción individual, ajustaba la pelota lejos del alcance de un Radu que parecía no estar al cien por cien. 3-3 en el 73'.

El 3-4, con el estadio absolutamente estupefacto por lo que estaba sucediendo en el campo con una actuación terrible del Celta en la segunda mitad, llegó en el 78'. Un golazo de Abde Rebbach tras limpiarse a Javi Rueda, muy mal situado. Remontaba el Alavés tres goles.

Se lanzó el Celta, a la desesperada a por el empate. Buscaba cortar el juego el Alavés. No quería que se jugase más. Fer López tuvo el 4-4 en un disparo desde la frontal. El descuento, que se tuvo que alargar todavía más por las pérdidas de los de Quique Sánchez Flores, terminó con una parada absolutamente increíble de Antonio Sivera a testarazo de Carlos Domínguez.