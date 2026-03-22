Fran Fuentes 22 MAR 2026 - 18:16h.

Quique Sánchez Flores lo cambió todo en el descanso y logró una respuesta impresionante de sus jugadores

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El Deportivo Alavés remontó frente al Celta de Vigo en su partido correspondiente a la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS. Así jugaron los muchachos de Quique Sánchez Flores tras su meritoria victoria en Balaídos.

Antonio Sivera (4): Cero paradas y la sensación de que pudo hacer más en alguno de los goles de la primera mitad. Pese a todo, hizo una salvada monumental en el tiempo de descuento que permitió al Alavés mantener el resultado a favor.

Jonny Otto (4): Muy poquito en defensa, Hugo Álvarez le encontró la espalda constantemente. En ataque se desplegó alguna vez pero sin mayor incidencia.

Nahuel Tenaglia (4): Algo mejor en la segunda parte, pero su primera mitad fue dramática. Borja Iglesias le comió la tostada constantemente y no logró imponerse a nivel defensivo. Luego fue ganando confianza conforme el equipo se fue metiendo en el partido.

Jon Pacheco (3): Jutglà le hizo el lío en toda la primera parte y acabó señalado, uno de los cuatro cambios de Quique en el descanso.

Víctor Parada (5): Muy mal a nivel defensivo en la primera mitad, pero mejoró en la segunda parte. Además, dejó un pase en profundidad hacia Abde que fue clave para que el Alavés le ganara el partido.

Ángel Pérez (8): Buena asistencia en la primera mitad, cuando el partido parecía muerto, y gol aprovechando la presión de Toni Martínez para que su equipo se permitiera confiar en la remontada. El más peligroso del Alavés, no dejó de intentarlo en todo momento.

Pablo Ibáñez (3): Muy perdido y sin oler el balón en la primera parte. Otro de los señalados por Quique.

Antonio Blanco (6): Completamente perdido en la primera mitad, persiguiendo sombras aunque ayudando mucho a los centrales. Mucho mejor en la segunda parte. Puso criterio, movió el balón más rápido y estuvo atento al corte en defensa.

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Carles Aleñà (3): Transparente a nivel defensivo y cero en el apartado creativo. Apenas tocó la pelota.

Toni Martínez (10): Gol en la primera parte y presión magnífica para robar un balón en el área rival y asistir a Ángel Pérez. Encima marcó el tanto del empate con un disparo cruzado desde la frontal del área.

Lucas Boyé (4): Se movió fuera del área buscando el balón, pero no sacó nada de peligro en esa primera parte que disputó.

Denis Suárez (5): Intervino algo más que Alenà, al que sustituyó, y se puso el mono de trabajo a nivel defensivo.

Jon Guridi (6): Jugando rápido hacia delante e incluso llegando a posiciones ofensivas, dejando un disparo peligroso.

Abde Rebbach (8): Hizo mucho daño por la banda izquierda, incluso llegando a marcar un golazo tirando de calidad individual. Cam

Ibrahim Diabaté (6): Siempre con la intención de hacer daño, dejó un par de tiros y ganó un balón clave en la jugada del empate.

Ville Koski (5): Entró casi al final e intervino en una acción sobre la bocina para salvar el triunfo babazorro.